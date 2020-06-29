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Başkentte arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, 2 kişi arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
 29 Haziran 2020 22:08
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Başkentte arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, 2 kişi arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Aydın Mahallesi'nde görev istirahatli olarak ailesinin çiftliğinde bulunan Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru İbrahim Kara ile komşu çiftliğin sahibi Nizam Akbulut arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda pompalı tüfekle ateş edilen polis memuru Kara yaşamını yitirirken, yaralanan Akbulut da hastanede tedavi altına alındı.
Anadolu Ajansı
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