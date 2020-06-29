Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Başkentte arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, 2 kişi arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
|29 Haziran 2020 22:08
|Yazdır
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, 2 kişi arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Aydın Mahallesi'nde görev istirahatli olarak ailesinin çiftliğinde bulunan Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru İbrahim Kara ile komşu çiftliğin sahibi Nizam Akbulut arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda pompalı tüfekle ateş edilen polis memuru Kara yaşamını yitirirken, yaralanan Akbulut da hastanede tedavi altına alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Cinnet getiren öğretmen satırla komşularına saldırdı
29 Haziran 2020 22:09
|Lastiği patlayan minibüs devrildi: 16 yaralı
29 Haziran 2020 21:28
|Emekli öğretmen evinin balkonunda ölü bulundu
29 Haziran 2020 18:39
|Hem kısıtlamayı hem de maske kuralını ihlal etti bir de polise direndi
29 Haziran 2020 18:19
|Uzman onbaşı trafik kazasında hayatını kaybetti
29 Haziran 2020 18:02
|Bir aylık bebek trafik kazasında hayatını kaybetti
29 Haziran 2020 16:58
|Define aramak için mağarada dinamit patlattı, hayatını kaybetti
29 Haziran 2020 16:54
|Sabah namazına giderken silahlı çatışmanın ortasında kaldı
29 Haziran 2020 16:19
|Hasta ve yakınlarınca darbedilen iki doktor hastaneye kaldırıldı
29 Haziran 2020 16:03
|MSB'den 'sınırlarda kaçakçılık' açıklaması
29 Haziran 2020 15:14