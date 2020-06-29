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Cinnet getiren öğretmen satırla komşularına saldırdı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde cinnet getiren öğretmen, 40 yıllık komşularına satırla saldırdı.
 29 Haziran 2020 22:09
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde cinnet getiren öğretmen, 40 yıllık komşularına satırla saldırdı.

Edinilen bilgiye göre, Afşin ilçesi Gedik Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda, psikolojik tedavi gören ve ilaç kullanan matematik öğretmeni K.B. (63), henüz bilinmeyen bir nedenle karşı komşuları Necati Kaya (60) ve eşi Hakime Kaya'ya (56) elindeki satırla saldırdı. Komşuların sesler üzerine olay yerine gelmesiyle çifti bırakan K.B., elindeki satırla emniyet güçlerine teslim oldu. Satır darbeleriyle yaralanan çift ambulansla Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Hakime Kaya, Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Şehir Hastanesine sevk edildi.

Halen matematik öğretmenliği yapan K.B.'nin 2 yıl önce ismini değiştirdiği ve yalnız yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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