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Üniversiteli Gülistan'dan 177 gündür haber alınamıyor

Tunceli'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 177'nci günde de sürdü. İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen ve 9 Mart'ta Tunceli'ye gelen özel ekip ise çalışmalarını tamamlayarak Ankara'ya döndü.
 29 Haziran 2020 22:12
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Üniversiteli Gülistan'dan 177 gündür haber alınamıyor

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldı ancak bir daha kendisinden haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Görgü tanıkları da ifadelerinde, Gülistan'ı en son viyadükte gördüklerini belirtince, bölgede başlatılan arama çalışmaları başlatıldı.

Uzunçayır Baraj Gölü içinde ve Sarısaltuk Viyadüğü bölgesinde bugün yapılan arama çalışmalarına Tunceli AFAD ekipleri, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sualtı arama kurtarma polis timleri ile Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri katıldı. Ekipler, Doku'nun bulunması için gün boyu hem Uzunçayır Baraj Gölü yüzeyinde hem de göl dibinde balık adamlar ile arama yaptı. Yapılan çalışmalarda bugün de Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlanamadı.

ÖZEL EKİP ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 Şubat'ta Tunceli'ye yaptığı ziyaret sırasında Gülistan Doku'nun ailesiyle yaptığı görüşmede, "Bu konuyu özel araştıracağım, bunun için özel ekip kurdurup, olayı her yönüyle inceleteceğim" sözü verdi. Ardından İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan özel ekip, 9 Mart günü Tunceli'ye gelerek Gülistan Doku'nun kaybolması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Geçen gün çalışmalarını tamamlayan özel ekip, Ankara'ya döndü. Özel ekibin, Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili hazırladıkları raporu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sundukları öğrenildi.

DHA
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