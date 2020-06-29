'Fatih Terim, Erdoğan tarafından gönderildiğini düşünüyor'

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Medipol Başakşehir'in Galatasaray ile 1-1 berabere kaldığı maçı ve Türk futbolunda yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in yaptığı açıklamalar şöyle:

"CUMHURBAŞKANI'NIN TAKIMI DEDİLER, NE OLDU?"

Geçen sene Cumhurbaşkanı'nın takımını şampiyon yapacaklar dediler, ne oldu. Sırf Belediye başkanlığı döneminde kurduğu için. Bu söylendi diye bakış açısı değişti.

"TERİM, CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN GÖREVDEN ALINDIĞINI SANIYORDUR"

TFF kurullarına her türlü şeyi dediler. Siz federasyon olarak Ahmet bey ceza alır almaz bilemem ama karar neyse alın artık. Fatih Terim şu anda Cumhurbaşkanı tarafından Milli Takım görevinden ayrıldığını sanıyordur. İsterse arasın görüşelim veya ben de giderim yanına.

Cumhurbaşkanı ne yapmış stat yapmış, Fenerbahçeli herkes biliyor kıyak yapmış dediler 6 senedir şampiyon olamıyor Fenerbahçe. Çok tehlikeli bir kutuplaşma yapmaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımız ne yaparsanız yapın karışmıyoruz dedi. Cumhurbaşkanımız bu kadar sorun varken, ona şu ceza verilsin buna bu ceza verilsin mi diyecek Allah aşkına. Çok tehlikeli oyun oynanıyor. Ben boşuna konuşmuyorum.

TFF'nin kurulları bir berbat. Birbirlerinin akrabaları herkes bu olmaz. Dönemine göre verilen cezalar değişiyor, bunlar çok yanlış.