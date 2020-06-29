1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Fatih Terim, Erdoğan tarafından gönderildiğini düşünüyor'

Medipol Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk şansının kalmadığını savundu. TFF'yi eleştirmeye devam eden Dilmen, G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, kendisini milli takımdaki görevinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığını düşündüğünü iddia etti.
 29 Haziran 2020 22:20
Yazdır

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Medipol Başakşehir'in Galatasaray ile 1-1 berabere kaldığı maçı ve Türk futbolunda yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in yaptığı açıklamalar şöyle:

"CUMHURBAŞKANI'NIN TAKIMI DEDİLER, NE OLDU?"

Geçen sene Cumhurbaşkanı'nın takımını şampiyon yapacaklar dediler, ne oldu. Sırf Belediye başkanlığı döneminde kurduğu için. Bu söylendi diye bakış açısı değişti.

"TERİM, CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN GÖREVDEN ALINDIĞINI SANIYORDUR"

TFF kurullarına her türlü şeyi dediler. Siz federasyon olarak Ahmet bey ceza alır almaz bilemem ama karar neyse alın artık. Fatih Terim şu anda Cumhurbaşkanı tarafından Milli Takım görevinden ayrıldığını sanıyordur. İsterse arasın görüşelim veya ben de giderim yanına.

Cumhurbaşkanı ne yapmış stat yapmış, Fenerbahçeli herkes biliyor kıyak yapmış dediler 6 senedir şampiyon olamıyor Fenerbahçe. Çok tehlikeli bir kutuplaşma yapmaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımız ne yaparsanız yapın karışmıyoruz dedi. Cumhurbaşkanımız bu kadar sorun varken, ona şu ceza verilsin buna bu ceza verilsin mi diyecek Allah aşkına. Çok tehlikeli oyun oynanıyor. Ben boşuna konuşmuyorum.

TFF'nin kurulları bir berbat. Birbirlerinin akrabaları herkes bu olmaz. Dönemine göre verilen cezalar değişiyor, bunlar çok yanlış.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ta iki futbolcunun testi pozitif çıktı
25 Haziran 2020 21:48		 2'nci ve 3'üncü lig maçları da başlıyor
25 Haziran 2020 20:34
Satrançta iki 'büyük usta' online maçta karşılaşacak
25 Haziran 2020 08:35		 Caner Erkin Fenerbahçe'yle anlaştı
24 Haziran 2020 09:08
Galatasaray'ın borcu açıklandı
20 Haziran 2020 17:26		 Akhisarspor'da 11 kişide koronavirüs tespit edildi
20 Haziran 2020 13:22
UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpler belli oldu
19 Haziran 2020 21:32		 Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu
18 Haziran 2020 23:27
Gençlik ve Spor Bakanı Muslera'yı hastanede ziyaret etti
18 Haziran 2020 09:50		 İstanbul, gelecek sezonki Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak
17 Haziran 2020 16:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:18 - Erdoğan talimat verdi! Bir ülkeye daha tıbbı yardım gönderilecek22:46 - ASELSAN'dan bedelsiz sermaye artırımı kararı22:45 - Ekonomiye güven, normalleşme süreciyle yükseldi22:42 - Otomotiv şirketleri yılın ilk çeyreğinde kar patlaması yaşadı22:39 - Kovid-19 kahvenin 40 yıllık hatırını 'hiçe saydı'22:35 - Arınç, 'FETÖ konusunda masum değiliz' sözlerine açıklık getirdi
22:29 - İçişleri Bakanı Soylu, İdlib için 10 briket ev bağışladı22:23 - Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 23 kişi tutuklandı22:20 - 'Fatih Terim, Erdoğan tarafından gönderildiğini düşünüyor'22:12 - Üniversiteli Gülistan'dan 177 gündür haber alınamıyor22:09 - Cinnet getiren öğretmen satırla komşularına saldırdı22:08 - Başkentte arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
21:41 - Antalya'da Kovid-19 nedeniyle bazı etkinlikler yasaklandı21:30 - Dışişleri Bakanlığı'ndan, 'Atatürk heykeline saldırı' açıklaması21:28 - Lastiği patlayan minibüs devrildi: 16 yaralı20:41 - Erken sünnet idrar yolu enfeksiyonlarını azaltıyor20:37 - 12 milyon harcandı, çürümeye terk edildi20:35 - Giresun Valiliğinden kayıp kız çocuğuyla ilgili açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Akaryakıtta çifte indirim yapıldı
Yolda bulunan sınav kağıtlarıyla ilgili Emniyet'ten açıklama
Karın ağrısı şikayetiyle gitti, bağırsağından şişe çıktı!
4 gündür düşen vaka sayısı, bugün hafif yükseldi
Virüsten kurtulan 28 yaşındaki hekimden önemli uyarı
24 Üniversitenin lisansüstü öğrenci alım ilanı yayımlandı
Erdoğan: Amacımız vaka ve vefatı sıfıra çekmektir
Bankalardan kredi yapılandırması isteyin!
İkinci el araçlar bu kurnazlıklarla daha pahalıya satılıyor
Sağlık Bakanlığı, 12 bin 787 kadronun yer aldığı iller arası yer değiştirme duyurusu yayımladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Dişini sıkmak 1
emre belözoğlu 1
corona virüs vaka sayısı 2
27.06.2020 fenerbahçe vs btc türk y.malatyaspor maçı 1
mehmet ekici 1
29.06.2020 başakşehir vs galatasaray maçı 1
tavır almaya davet ediyorum 1
oy moy yok 2
gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum 2
papiss cisse 1
SON İLANLAR
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek Lisans öğrenci alım ilanı
ODTÜ Yüksek Lisans ve Doktora Program İlanı
Çukurova Üniversitesi 215 işçi alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 31 Stajyer Sanatçı Alacak-İlan güncellendi
Nagoya Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter
Muskat Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter
Karayolları Genel Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Karayolları Genel Müd. Engelli İşçi Alacak
MEB Sözleşmeli 6 Bilişim Personeli Alacak
Sağlık Bakanlığı 2020 yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kura İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam