Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 23 kişi tutuklandı
|29 Haziran 2020 22:23
|Yazdır
Diyarbakır merkezli terör örgütü PKK operasyonunda gözaltına alınan 45 kişiden 23'ü tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 Ekim 2018 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında İçişleri Bakanlığınca görevden alınan Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak ile HDP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 45 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 23'ü çıkarıldıkları hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
Eski Silvan Belediye Başkanı Toprak'ın da aralarında bulunduğu 22 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen, aralarında İçişleri Bakanlığınca görevden alınan Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir'in de bulunduğu 19 firarinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
- Olay
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 9 Ekim 2018'de terör örgütü PKK/KCK adına yurt içinde faaliyet yürüten örgüt yanlısı oluşumların koordinesini sağlamak, örgüt kararları doğrultusunda gerçekleştirilmesi planlanan her türlü eylemi organize etmek için kurulan sözde Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Masası (KCK/TM) yapılanmasına yönelik Demokratik Toplum Kongresi (DTK) binasındaki aramada bulunan fiziki ve dijital dokümanlarda inceleme yapılmıştı.
Söz konusu örgütsel dokümanlarda adı geçen ve DTK'da eylem ve faaliyetlerde bulundukları belirlenen, aralarında İçişleri Bakanlığınca görevlerinden alınan Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir ile Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak, HDP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı.
Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Batman, Adana ve Şanlıurfa'da belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda 45 kişi gözaltına alınmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi
29 Haziran 2020 19:27
|Denizli'de FETÖ'den gözaltına alınan 13 kişiden biri tutuklandı
29 Haziran 2020 17:42
|Bakan Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun bilançosunu açıkladı
29 Haziran 2020 15:31
|Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
29 Haziran 2020 15:06
|Kırkpınar için Bilim Kurulu'ndan görüş alınacak
29 Haziran 2020 14:59
|AYM ve Yargıtay'a göre 'ByLock', tartışmasız FETÖ delili
29 Haziran 2020 12:47
|Gaziantep'te FETÖ sanığı eski askere 6 yıl 3 ay hapis cezası
29 Haziran 2020 12:06
|FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik 4 ilde operasyon başlatıldı
29 Haziran 2020 11:35
|FETÖ askeri öğrencilere 'tedbir kuralları' için bir ay kamp yaptırmış
29 Haziran 2020 11:22
|Van'ın Gürpınar ilçesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
29 Haziran 2020 09:21