1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İçişleri Bakanı Soylu, İdlib için 10 briket ev bağışladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlib'de inşa edilmek üzere 10 briket ev bağışı yaptı. Soylu, "Temel hedefimiz kış gelmeden orada 50 bin ailenin sırtlarını yaslayabileceği bir duvar oluşturabilmek ve onların umudunu korumaktır." dedi.
 29 Haziran 2020 22:29
Yazdır
İçişleri Bakanı Soylu, İdlib için 10 briket ev bağışladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, Hayrat Yardım Derneği Başkanı Hakkı Aygün, Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal ve Türkiye Diyanet Vakfı İkinci Başkanı İhsan Açık'ı makamında kabul etti.

AFAD koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının başlattıkları "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" kampanyası kapsamında, Bakan Soylu, İdlib'de inşa edilmek üzere 10 briket ev bağışında bulundu.

Soylu, kabuldeki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İdlib'de 50 bin briket ev yapılacağını hatırlatarak, AFAD ve sivil toplum örgütleriyle birlikte önemli bir hayrın altına imza atıldığını belirtti.

Bunun mimarının da mihmandarının da millet olduğunu ifade eden Soylu, "Temel hedefimiz kış gelmeden orada 50 bin ailenin sırtlarını yaslayabileceği bir duvar oluşturabilmek ve onların umudunu korumaktır. Bu konuda hem devletimiz hem sivil toplum örgütlerimiz hem milletimiz ciddi bir hayır yarışı içerisindedirler. " diye konuştu.

Ayvalık açıklarında yaklaşık 40 kişiyi taşıyan bir botun Yunanistan tarafından batırıldığını aktaran Soylu, bunun insanlıkla bağdaşmayacağını söyledi.

Türkiye sahil güvenlik ekiplerinin 36 sığınmacıyı kurtarıldığını bildiren Soylu, bu insanların evlerini ve yurtlarını kaybettiği için böyle bir yola tevessül ettiğinin altını çizdi.

Sığınmacılara, güven içerisinde kalabilecekleri bir barınak tesis etmek gerektiğini ifade eden Soylu, bunun sivil toplum kuruluşlarının ortaya koyduğu çözümle gerçekleştiğini vurguladı.

Briket ve işçilik orada yapıldığı için evlerin ucuza temin edildiğini söyleyen Soylu, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki bunu da hep birlikte kısa zaman içerisinde bitireceğiz. Avrupa bu konularda çok söz verdi. Avrupa bize 'biz size bu konuda yardımcı olacağız' sözü verdi. Maalesef hiçbir yardımları yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bize 'kendi göbeğimizi kendimiz keselim' talimatı oldu. Milletimizden ricamız, bu 50 bin evi bitirebilecek adımlarda bize yardımcı olmalarıdır.

Gerek AFAD gerek Kızılay, İHH, Diyanet, Sadakataşı, Deniz Feneri, Beşir Derneği, sivil toplum örgütlerinin yardım kampanyaları var. Bu yardım kampanyalarına karınca kararınca eğer destek olunabilirse kışın bu insanlara orada hem iyi şartlarda barınabilmeyi temin ederiz hem de onların başka maceralara itilmesinin önüne birlikte geçmiş oluruz. Bu bizim için hem bir insanlık görevidir hem de bir komşuluk vazifesidir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan talimat verdi! Bir ülkeye daha tıbbı yardım gönderilecek
29 Haziran 2020 23:18		 Arınç, 'FETÖ konusunda masum değiliz' sözlerine açıklık getirdi
29 Haziran 2020 22:35
Dışişleri Bakanlığı'ndan, 'Atatürk heykeline saldırı' açıklaması
29 Haziran 2020 21:30		 Giresun Valiliğinden kayıp kız çocuğuyla ilgili açıklama
29 Haziran 2020 20:35
Erdoğan'dan LGBT hareketine destek verenlere sert tepki!
29 Haziran 2020 20:21		 4 gündür düşen vaka sayısı, bugün hafif yükseldi
29 Haziran 2020 20:04
Independent: Fransa, Türkiye'yi suçlayarak komik duruma düşüyor
29 Haziran 2020 19:42		 Erdoğan: Çoklu baro yönetiminde kararlıyız
29 Haziran 2020 18:49
CHP'li Öztrak'tan kurultay açıklaması
29 Haziran 2020 17:31		 Cem Küçük'ten Selvi'ye: 5 kez kabine değişecek yazdın ama değişmedi
29 Haziran 2020 15:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:18 - Erdoğan talimat verdi! Bir ülkeye daha tıbbı yardım gönderilecek22:46 - ASELSAN'dan bedelsiz sermaye artırımı kararı22:45 - Ekonomiye güven, normalleşme süreciyle yükseldi22:42 - Otomotiv şirketleri yılın ilk çeyreğinde kar patlaması yaşadı22:39 - Kovid-19 kahvenin 40 yıllık hatırını 'hiçe saydı'22:35 - Arınç, 'FETÖ konusunda masum değiliz' sözlerine açıklık getirdi
22:29 - İçişleri Bakanı Soylu, İdlib için 10 briket ev bağışladı22:23 - Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 23 kişi tutuklandı22:20 - 'Fatih Terim, Erdoğan tarafından gönderildiğini düşünüyor'22:12 - Üniversiteli Gülistan'dan 177 gündür haber alınamıyor22:09 - Cinnet getiren öğretmen satırla komşularına saldırdı22:08 - Başkentte arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
21:41 - Antalya'da Kovid-19 nedeniyle bazı etkinlikler yasaklandı21:30 - Dışişleri Bakanlığı'ndan, 'Atatürk heykeline saldırı' açıklaması21:28 - Lastiği patlayan minibüs devrildi: 16 yaralı20:41 - Erken sünnet idrar yolu enfeksiyonlarını azaltıyor20:37 - 12 milyon harcandı, çürümeye terk edildi20:35 - Giresun Valiliğinden kayıp kız çocuğuyla ilgili açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Akaryakıtta çifte indirim yapıldı
Yolda bulunan sınav kağıtlarıyla ilgili Emniyet'ten açıklama
Karın ağrısı şikayetiyle gitti, bağırsağından şişe çıktı!
4 gündür düşen vaka sayısı, bugün hafif yükseldi
Virüsten kurtulan 28 yaşındaki hekimden önemli uyarı
24 Üniversitenin lisansüstü öğrenci alım ilanı yayımlandı
Erdoğan: Amacımız vaka ve vefatı sıfıra çekmektir
Bankalardan kredi yapılandırması isteyin!
İkinci el araçlar bu kurnazlıklarla daha pahalıya satılıyor
Sağlık Bakanlığı, 12 bin 787 kadronun yer aldığı iller arası yer değiştirme duyurusu yayımladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mücevher 1
28.06.2020 muğla depremi 1
Dişini sıkmak 1
maske takmak 1
mehmet ekici 1
corona virüs vaka sayısı 2
idam cezası kalkmasaydı bugün hayatta olmayabilirdim 1
gençlerle video konferans 1
kıdem tazminatında yapılacak değişiklik 1
mert hakan yandaş 1
SON İLANLAR
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek Lisans öğrenci alım ilanı
ODTÜ Yüksek Lisans ve Doktora Program İlanı
Çukurova Üniversitesi 215 işçi alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 31 Stajyer Sanatçı Alacak-İlan güncellendi
Nagoya Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter
Muskat Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter
Karayolları Genel Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Karayolları Genel Müd. Engelli İşçi Alacak
MEB Sözleşmeli 6 Bilişim Personeli Alacak
Sağlık Bakanlığı 2020 yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kura İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam