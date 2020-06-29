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Arınç, 'FETÖ konusunda masum değiliz' sözlerine açıklık getirdi

Arınç, "FETÖ konusunda masum değiliz" sözlerine açıklık getirdi: Kendilerini gizleyenlerin güzel yüzlerine aldandık, herkes bunun içerisinde bir kere kendini buldu
 29 Haziran 2020 22:35
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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Üyesi Bülent Arınç, FETÖ konusunda söylediği ''Masum değiliz hiçbirimiz'' sözlerine açıklık getirirken, "Kendilerini bu kadar gizleyen, takiye üstüne takiye yapanlara biz hüsnüzan göstererek bunların güzel yüzlerine aldanmışsak buna ne denecekse denecek, ama bilin ki herkes bunun içerisinde bir kere kendini buldu" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, geçtiğimiz hafta katıldığı programda kendisine yöneltilen 'FETÖ' ile ilgili sorulara, "Bunların karanlık yüzlerini maalesef çoğumuz göremedik. Masum değiliz hiçbirimiz. Hiçbir istihbarat raporunun, hiçbir emniyetin, askeriyenin istihbaratlarında 'Bunlar 15 Temmuz gibi bir kalkışma yapabilirler' diye bir notun gelmediği MGK toplantılarına katılmış biri olarak söylüyorum. Eğer bizi aldatmışlarsa, bizi yanıltmışlarsa bu suç bizim değil" dedi.

HaberTürk'te canlı yayına bağlanan Arınç, yankı uyandıran sözlerine ilişkin yaptığı açıklamasında, "Bütün siyasetçiler belki Deniz Baykal hariç bunlarla bir araya gelmiştir. Her toplantıya 5 6 bakan gidiyor, öğretmen, sağlık teşkilatlarını sivil toplum olarak kurmuşlar hepsi orada. Kendilerini bu kadar gizleyen, takiye üstüne takiye yapanlara biz hüsnüzan göstererek güzel yüzlerine aldanmışsak buna ne denecekse denecek ama bilin ki; herkes bunun içerisinde bir kere kendini buldu" ifadelerini kullandı.

Arınç, 15 Temmuz'un siyasi ayağının araştırılması gerektiğini söyleyerek, "FETÖ örgütü nasıl silah kullanacak bir noktaya geldi? İşin politik, toplumsal boyutu var. Bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmişlerdir. 2011 seçimlerinden sonra FETÖ kendini belli etmeye çalıştı. Gülen'i ziyaret etmeye giden milletvekilleri var. Bunlara plaket verenler var. 15 Temmuz'da KPSS'de soru çalındığını öğrendik. 15 Temmuz'dan önce kim konuştu?" diye konuştu. Arınç, "Bütün siyasetçiler belki Deniz Baykal hariç bunlarla bir araya gelmiştir" dedi.
Memurlar.Net
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