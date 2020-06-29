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ASELSAN'dan bedelsiz sermaye artırımı kararı

ASELSAN, 1 milyar 140 milyon liralık sermayesini, geçmiş yıllar karlarından karşılanacak 1 milyar 140 milyon liralık artışla 2 milyar 280 liraya yükseltmeye karar verdi.
 29 Haziran 2020 22:46
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ASELSAN'dan bedelsiz sermaye artırımı kararı

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, şirket yönetim kurulunun bugün yapılan toplantısında bazı kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"19 Haziran'da şirket olağan genel kurulunun, şirketimizin çıkarılmış sermayesinin yüzde 100'ü oranında bedelsiz payın, pay sahiplerimize temettü olarak dağıtılması kararı doğrultusunda, şirketimizin 2 milyar lira olan kayıtlı sermaye tavanını bir defaya mahsus olarak aşmak suretiyle, 1 milyar 140 milyon lira olan çıkarılmış sermayesinin, geçmiş yıllar karlarından karşılanacak 1 milyar 140 milyon liralık artışla 2 milyar 280 milyon liraya yükseltilmesine, artırılacak 1 milyar 140 milyon liralık sermayeyi temsilen ihraç edilecek 605 milyon 454 bin 545 lira nominal değerli (A) grubu ve 534 milyon 545 bin 455 lira nominal değerli (B) grubu nama yazılı bedelsiz payların pay sahiplerine usulüne (kaydi sistem esaslarına) uygun şekilde dağıtılmasına, konu ile ilgili tüm işlemlerin yürütülmesi için genel müdürlüğe yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi."
Anadolu Ajansı
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