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Erdoğan talimat verdi! Tıbbi yardım gönderilecek

Türkiye, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden Irak'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tıbbi yardım malzemesi gönderiyor.
 29 Haziran 2020 23:18
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Erdoğan talimat verdi! Tıbbi yardım gönderilecek

Türkiye, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden Irak'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tıbbi yardım malzemesi gönderiyor.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının Irak'ı olumsuz yönde etkilediğine dikkati çekerek, "Ülkedeki vaka sayıları giderek artarken, sağlık sisteminin zorlandığı, vatandaşlar ile hastanelerinin bazı temel malzemelere erişimde sıkıntı yaşadığı görülmektedir." dedi.

Ülkede giderek kötüleşen durum karşısında Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı başta olmak üzere Iraklı yetkililer ve Türkiye ile teması olan toplumların Türkiye'den, Bağdat Büyükelçiliği kanalıyla yardım talebinde bulunduğunu aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, her zaman olduğu gibi, komşumuz, dostumuz ve kardeşimiz Irak'ın zor zamanında yanında olduğumuzu göstermemiz gerektiğini vurgulamış ve bu çerçevede, Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığının ihtiyaçlarının yanı sıra Türkiye ile duygusal ve tarihi bağları olan Vasıt (Kut) vilayeti ile Irak'ta Türkmenlerin yoğun yaşadığı Kerkük ve Musul'un da taleplerinin karşılanması hususunda da talimat vermiştir."

- Yardım uçağı yarın Bağdat'a inecek

Yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'nin temin ettiği yardım malzemelerini taşıyan askeri uçağın yarın Irak'a gelmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Uçağın önce Bağdat Havalimanı'na inerek Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı ile Vasit vilayetine yönelik yardım malzemelerinin teslim edilmesinin beklendiğini belirten Yıldız, ardından Kerkük Havalimanı'na intikal edecek uçaktaki yardımların Kerkük ve Musul'a ulaştırılacağını aktardı.

Irak'ta Kovid-19 salgını son günlerde endişe verici boyutlara çıktı. Ülke genelinde şu ana kadar Kovid-19'a yakalananların sayısı 47 bin 151'e yükselirken, ölü sayısı ise 1839 olarak kayıtlara geçti.

Anadolu Ajansı
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