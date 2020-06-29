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Bursa'da ele geçirildi! Frigya ve Roma dönemine ait
Bursa'da, Frigya ve Bizans dönemine ait insan figürlü heykel ve sikkeleri satmak isteyen S.K. ve B.A., jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.
|29 Haziran 2020 23:25
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Bursa'da, Frigya ve Bizans dönemine ait insan figürlü heykel ve sikkeleri satmak isteyen S.K. ve B.A., jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.K. ve B.A.'nın, İstanbul'dan Bursa'ya gelerek, elinde bulunan tarihi eserleri satacağı ihbarını aldı.
Harekete geçen ekipler, Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde şüphelilerin bulunduğu eve baskın düzenledi. Bakında şüpheliler suçüstü yakalanıp, gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda, Frigya, 2 Bizans dönemine ait Meryem Ana figürlü 3 heykel ile Roma dönemine ait 14 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.
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