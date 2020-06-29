Belediye işçisi feci şekilde can verdi
|29 Haziran 2020 23:59
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde freni boşalan çöp kamyonu ile ağaç arasında sıkışan belediye işçisi, kaldırıldığı hastanede 1 günlük yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti.
Olay, dün Gölcük ilçesi İhsaniye Merkez Mahallesi Filiz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gölcük Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Adem Özmen (38), freni boşalan çöp kamyonu ile ağaç arasında sıkıştı. Olayı gören arkadaşları tarafından Özmen sıkıştığı yerden çıkartıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Özmen, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Özmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 1 günlük yaşam savaşına yenik düştü. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Özmen'in ölümü yakınlarını yasa boğdu.
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