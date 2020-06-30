1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doğu kesimler parçalı ve çok bulutlu olacak-Haritalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Rize, Muş ve Van çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor
 30 Haziran 2020 06:30
Yazdır
Doğu kesimler parçalı ve çok bulutlu olacak-Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Rize, Muş ve Van çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Berat Albayrak 4. kez baba olduğunu duyurdu
30 Haziran 2020 01:30		 Üniversiteli Gülistan'dan 177 gündür haber alınamıyor
29 Haziran 2020 22:12
Türkiye'nin gizli kalmış 8 farklı destinasyonu
29 Haziran 2020 20:27		 DSÖ, 'Bitmekten çok uzak' diyerek aşıyla ilgili açıklama yaptı
29 Haziran 2020 20:19
Yıllar sonra memleketine yatırımcı olarak döndü
29 Haziran 2020 20:03		 Sivil polis aracına çarptı, 'polis çağırmayın' dedi
29 Haziran 2020 19:40
4 kişilik ailede koronavirüs çıktı, 54 kişi takibe alındı
29 Haziran 2020 19:17		 Emekli Emniyet Müdürü Kutlu, lösemiye yenik düştü
29 Haziran 2020 16:30
Türk astrofotoğrafçının fotoğrafı, 'En İyi 25 Fotoğraf' arasında
29 Haziran 2020 15:56		 İstanbul Havalimanı otoparkı Temmuzda yüzde 50 indirimli olacak
29 Haziran 2020 14:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:28 - Tüm Sınavlar için anlayarak hızlı okuma teknikleri07:26 - Dedektiflik bürosu çocuk seti07:21 - Kıdem tazminatında ilginç teklif: Çözüm konusunda Bilim Kurulu çalışma yapsın07:10 - İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı07:06 - Kandil Avrupa'ya taşındı: Biz vuruyoruz, Avrupa destekliyor06:51 - Ayasofya için karar haftası
06:50 - NASA'dan uzay kokulu parfüm06:41 - Belediyeler 82 milyon maske dağıttı06:30 - Doğu kesimler parçalı ve çok bulutlu olacak-Haritalı06:10 - FETÖ'cüler örgüt üyesi olmayan öğrencileri bu işkencelerle yıldırdı05:40 - 15 fakülte ve enstitü kuruldu05:02 - Kısa çalışma ödeneğinin süresi 1 ay uzatıldı
02:57 - TÜRASAŞ yönetim kurulu üyeliğine atama yapıldı01:30 - Bakan Berat Albayrak 4. kez baba olduğunu duyurdu00:10 - Yargıtay'dan mal sahibi/kiracıları ilgilendiren 3 karar00:04 - Ek gösterge artışı daha önce emekli olanların emekli aylığı ve ikramiyelerini artırır mı?00:01 - 30 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları23:59 - Belediye işçisi feci şekilde can verdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Yargıtay'dan mal sahibi/kiracıları ilgilendiren 3 karar
Tüm Sınavlar için anlayarak hızlı okuma teknikleri
Ek gösterge artışı daha önce emekli olanların emekli aylığı ve ikramiyelerini artırır mı?
Bakan Berat Albayrak 4. kez baba olduğunu duyurdu
15 fakülte ve enstitü kuruldu
TÜRASAŞ yönetim kurulu üyeliğine atama yapıldı
30 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
FETÖ'cüler örgüt üyesi olmayan öğrencileri bu işkencelerle yıldırdı
Kısa çalışma ödeneğinin süresi 1 ay uzatıldı
İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
edin visca 1
mert hakan yandaş 1
maske takmak 1
işleyen demir ışıldar 2
minimum 7.3 lük deprem geliyor,şakası yok 2
mehmet ekici 1
idam cezası kalkmasaydı bugün hayatta olmayabilirdim 1
gençlerle video konferans 1
sürekli ateşinin ölçülmesi 2
Dokunmayın şabanıma 1
SON İLANLAR
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
İzmir İzdoğa 1 İşçi Alacak
Tokat Eryap 5 İşçi Alacak
Mersin Anamur Tuırizm 11 İşçi Alacak
Samsun Bafra Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
Kocaeli Derince Personel Aş. 2 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam