NASA'dan uzay kokulu parfüm
Amerikan Ulusal Havacılık İdaresi (NASA), uzayın kokusunu merak edenler için özel bir koku tasarladı. Uluslararası bir kitle fonlama projesi aracılığıyla parfüm şişelerine doldurulacak kokunun herkes için erişilebilir olması hedefleniyor.
|30 Haziran 2020 06:50
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Amerikan Ulusal Havacılık İdaresi (NASA), uzayın kokusunu merak edenler için özel bir koku tasarladı. Kickstarter'da başlatılan yeni bir kitle fonlama projesi olan Eau de Space, uzay kokusunu çok daha erişilebilir bir hale getirmeyi amaçlıyor.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nun eski sakinlerin astronot Peggy Whitson, 2002'de CNN verdiği röportajda, uzayın kokusuna ilişkin "Ateşledikten hemen sonra ortaya çıkan silah kokusu gibi. Yanan ve tüten bir cismin acı kokusuna benziyor" ifadelerini kullanmıştı.
Projenin kampanya sayfasında hedefe ulaşmak için bin 73 dolar kaldığı görülüyor. Projenin kampanya sayfasında hedefe ulaşmak için bin 73 dolar kaldığı görülüyor.
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