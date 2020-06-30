DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı istifa etti
|30 Haziran 2020 08:18
|Yazdır
izgazete.net'te yer alan habere göre; Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanları, hastane başhekimliğinin salgın sürecinde kurumun uğradığı zarar gerekçe gösterilerek ek ödemelerinde yüzde 20 kesinti yapılmasına karşı başlattığı eylemlerine devam ederken, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Celiloğlu'nun istifa ettiği öğrenildi.
DEÜ Tıp Fakültesi Başhekimliği geçtiğimiz hafta eyleme katılanlardan savunma istemiş, öğretim üyelerinin ve asistan hekimlerin savunmaları ise dekanlık aracılığıyla alınmıştı. Edinilen bilgiye göre sağlık emekçilerinin savunmasının alınması ve DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi'nin AKP ve MHP ile beraber basın açıklaması yapmasından sonra dekanın istifa kararı aldığı öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Deprem uzmanından çarpıcı tsunami iddiası
29 Haziran 2020 14:22
|Bilim Kurulu Üyesi: Türkiye'de bağışıklık kazanma durumu binde 8
29 Haziran 2020 14:04
|Tıbbiye'de yeni gelenek: Stetoskop kardeşliği
29 Haziran 2020 08:59
|Polisler YKS'ye girecek öğrenciler için seferber oldu
28 Haziran 2020 15:06
|YKS'ye girecek 83 öğrenciyi polisler okula yetiştirdi
27 Haziran 2020 18:19
|Yanlış okula giden adayı sınava Emniyet Müdürü yetiştirdi
27 Haziran 2020 15:54
|Polis ekipleri öğrenciyi sınava bir dakika kala yetiştirdi
27 Haziran 2020 15:51
|Polis memuru Yuvarlakçay'da boğuldu
24 Haziran 2020 17:33
|Türk polisi 'Sıla Yolu Projesi' görevi için Sırbistan'a gitti
24 Haziran 2020 14:04
|Tedavi gören astsubay hayatını kaybetti
23 Haziran 2020 18:25