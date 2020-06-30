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DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı istifa etti

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanları, 2 haftadır ek ödemelerdeki kesintilere karşı eylem yaparken, DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı'nın istifa ettiği öğrenildi
 30 Haziran 2020 08:18
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DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı istifa etti

izgazete.net'te yer alan habere göre; Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanları, hastane başhekimliğinin salgın sürecinde kurumun uğradığı zarar gerekçe gösterilerek ek ödemelerinde yüzde 20 kesinti yapılmasına karşı başlattığı eylemlerine devam ederken, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Celiloğlu'nun istifa ettiği öğrenildi.

DEÜ Tıp Fakültesi Başhekimliği geçtiğimiz hafta eyleme katılanlardan savunma istemiş, öğretim üyelerinin ve asistan hekimlerin savunmaları ise dekanlık aracılığıyla alınmıştı. Edinilen bilgiye göre sağlık emekçilerinin savunmasının alınması ve DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi'nin AKP ve MHP ile beraber basın açıklaması yapmasından sonra dekanın istifa kararı aldığı öğrenildi.
Memurlar.Net
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