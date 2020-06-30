İzmir'de maske uyarısı yapan doktor darp edildi

Olay, ilçeye bağlı 4 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, muayene için gelen 2 kişi aile hekimi Savaş Aşçı tarafından maske takmaları konusunda ikaz edildi. İkazın ardından ikili ve doktor arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine dışarıda bekleyen hasta yakınının da içeri girmesiyle 1'i kadın 3 kişi Avcı'yı darp etti.

Kavgayı ayırmak isterken yaralandı

Bu sırada gürültüleri duyarak olay yerine gelen ve yaşanan kavgayı ayırmak isteyen aile hekimi Mehmet Akça da kafasına sert bir cisimle darbe alarak yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilirken, saldırganlar hızla bulundukları noktadan ayrıldı. Adrese gelen ambulanslar ile yaralı doktorlar Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırganlar gözaltına alındı

Aile Sağlığı Merkezi'ne gelerek detaylı araştırma yapan polis ekipleri, Aile Sağlığı Merkezi'nde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler neticesinde saldırganların Ç.Ş. (37) ile Ç.D. (21) ve Ç.V. (18) olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından her yerde aranan şahıslar, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.