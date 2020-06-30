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'Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonudur bu'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Özellikle suç gelirleriyle mücadelede, gerek adalet bakanlığımız, savcılıklarımız, mahkemelerimiz, emniyet ve jandarma birimlerimiz büyük bir mücadele vermektedir." açıklamasında bulundu.
 30 Haziran 2020 08:34
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Özellikle suç gelirleriyle mücadelede, gerek adalet bakanlığımız, savcılıklarımız, mahkemelerimiz, emniyet ve jandarma birimlerimiz büyük bir mücadele vermektedir." açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Dönem dönem tespitinde takibinde zorlandığımız çok açıktır. Bu operasyon 9 ülkeyle bağlantılı gerçekleştirildi. Hollanda, Belçika, İspanya, İtalya, Şili, Ekvador ve Brezilya. Türkiye ile de 11 vilayette yapıldı. Yaklaşık 94 hedefi vardı, şu ana kadar 67 hedef gözaltına alındı. Örgütün iki tepe yöneticisi var. Bir tanesi gerek Brezilya, gerek Hollanda'da 26 yıllık hapis cezası ve kırmızı bülteni söz konusu. Nakdi olarak 70 milyon liraya el konuldu. Toplam tüm süreçleriyle beraber 500 milyonun üzerine çıkabilecek bir nakdi ve suç gelirleri toplamı söz konusu olacak. Yaklaşık 2 ay önce bu operasyona bağlı olarak bir yakalama daha gerçekleştirilmişti. Ama kamuoyuna çok fazla deklare edilmeden suç dosyasına herhangi bir halel gelmemesi için de devam da ettirildi. Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhuriyet tarihinin en önemli operasyonudur bu. Bu büyüklükte böyle bir operasyon olmadı ama bugünden sonra çok daha güçlü şekilde olabileceğini, hem milletimize hem kamuoyuna ilan etmek istiyorum.
Memurlar.Net
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