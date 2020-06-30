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Borsa, güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,50 artışla 116.426,14 puana yükseldi.
 30 Haziran 2020 10:02
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,50 artışla 116.426,14 puana yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 583,13 puan ve yüzde 0,50 değer kazanarak 116.426,14 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,78 ve holding endeksi yüzde 0,56 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,06 ile elektrik oldu.

Dün açıklanan ekonomik güven endeksinin, haziranda aylık bazda yüzde 19,1 yükselmesi ve bankacık sektörü karlılığındaki artıştan destek bulan Borsa İstanbul'da, yüzde 1,02 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 115.843,01 puandan tamamladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından dün yayımlanan verilere göre, bankacılık sektörünün net karı mayıs itibarıyla 27 milyar 328 milyon liraya ve sermaye yeterliliği standart oranı da yüzde 19,44'e yükseldi.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunumun da yatırımcıların gündeminde olduğunu söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 118.000 ve 120.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, olası düşüşlerde ise 114.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başladı
Anadolu Ajansı
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