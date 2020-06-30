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KPSS başvuru kılavuzu yayınlanmadı!

ÖSYM takviminde yer alan bilgiye göre KPSS lisans Genel Kültür Genel Yetenek, Eğitim ve Alan Bilgisi başvurusu bugün itibariyle başlıyor. Başvuru yapılması için ÖSYM'nin başvuru kılavuzunu yayınlaması gerekiyor.
 30 Haziran 2020 10:31
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KPSS başvuru kılavuzu yayınlanmadı!

ÖSYM takviminde yer alan bilgiye göre KPSS lisans Genel Kültür Genel Yetenek, Eğitim ve Alan Bilgisi başvurusu bugün itibariyle başlıyor.

Başvurular 13 Temmuz'a kadar devam edecek. Sınav ise Eylül ayında yapılacak.

Bugün itibariyle başvuruların yapılması gereken KPSS için ÖSYM başvuru kılavuzunu henüz yayınlamadı.

Adaylar, başvuru için kılavuzun yayınlanmasını bekliyor.
Memurlar.Net
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