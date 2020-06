Teknoloji derslerini ev ortamına taşıdı

Bir teknoloji firmasının geliştirdiği ve UTMAN adını verdiği bulut tabanlı, eğitim ve açık kaynak paylaşım platformuyla robotik kodlama, drone programlama, yapay zeka gibi ileri teknoloji konularında uzaktan ve evden eğitim verilebilecek.

Robit Teknoloji Genel Müdürü Nevzat Kocasaraç, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının iş süreçlerinde değişimlere neden olduğunu söyledi.

Eğitim sisteminin salgından en fazla etkilenen sektörlerden olduğunu ifade eden Kocasaraç, Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından eğitim sisteminin uzaktan dijital eğitimi destekleyecek şekilde düzenlendiğini hatırlattı.

Kocasaraç, derslerin dijital ortamda gerçekleştirilmeye başlanmasının, eğitimde dijitalleşme sürecini hızlandırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı 'Yeni Ekonomi Programı Eylem Planı' kapsamındaki istihdam projeleri içerisinde yer alan '1 Milyon Yazılımcı Projesi'nde hedeflenen istihdam hamlesi, genç nüfusun yazılımda çok daha ileri noktaya ulaşmasına imkan sağlanacak. Bu da sektördeki nitelikli eleman ihtiyacının giderilmesine katkıda bulunacak."

Son dönemde dünya genelinde ilgi gören ve popüler olan "kendin yap uygulamaları", "açık kaynak kodlu yazılım ve donanım geliştirilmesi", "bilgi ve proje paylaşımı" gibi konuların Türkiye'de de yaygınlaşması için çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiklerini anlatan Kocasaraç, şu ifadeleri kullandı:

"Şirketimiz, Kovid-19 salgını sürecinde ve sonrasında da ortaya çıkan eğitim sistemi ihtiyaçları doğrultusunda dijitalleşen eğitim sisteminde yapılacak çalışmalara öncülük edecek, Türkiye'nin 'Milli Teknoloji Güçlü Sanayi' vizyonuna katkı sağlayacak açık kaynak paylaşım bulut IOT platformu 'UTMAN' isimli Ar-Ge projesini, Bilişim Vadisi bünyesindeki ofisinde gerçekleştirmeye devam edecektir."

- "UTMAN yeni bir eğitim modelini ortaya koymaktadır."

Kocasaraç, UTMAN'nın robotik kodlama, drone programlama, yapay zeka gibi ileri teknoloji konularında zengin ders, veri ve kaynak içeriğine sahip bulut tabanlı, eğitim ve açık kaynak paylaşım platformu olduğunu dile getirdi.

Sahip olduğu zengin veri ve proje havuzuyla hızlı, kolay ve güvenli prototiplemeyi öğrencilere ve eğitmenlere sunan UTMAN'nın dijital içeriklerle fiziki deneyleri birleştirerek yeni bir eğitim modelini ortaya koyduğunu anlatan Kocasaraç, kullanıcıların bulut tabanlı çalışan bu sisteme, ihtiyaç duyacakları her an ve her yerden ulaşılabileceklerini söyledi.

Kocasaraç, proje, yarışma gibi etkinlikleri ölçme ve değerlendirme modülüne sahip olan UTMAN'nın öğrenciler için kariyer kılavuzu görevini üstlendiğini, tüm eğitim ve sınıf seviyelerine uygun içeriklerle faaliyet gerçekleştirilmesini sağlayacağını bildirdi.

Projenin ikinci aşaması hakkında da bilgiler veren Kocasaraç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mevcut eğitim içeriklerine ek olarak müfredata uygun ve eş zamanlı kullanılabilecek, aylık olarak öğrencilerin evlerine ulaştırılacak ve 4 haftalık deney set içeriğine sahip yardımcı eğitim materyallerini geliştirme çalışmalarına da başladık. Bu projelerin tamamlanmasıyla özellikle içinde bulunduğumuz Kovid-19 salgını sebebiyle uzaktan eğitim-çalışma döneminde, öğrencilerin evlerinde deney yapma imkanlarını sağlayarak, görsel ve somut öğrenmeyle teorik bilgilerin etkin şekilde pekiştirilmesinin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedefledik."