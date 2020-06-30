Çoklu baro düzenlemesi sadece 3 büyükşehri ilgilendiriyor

MÜŞAVİR KADROLARININ KALDIRILMASINI KİM ÖNERMİŞTİ? 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile hiç istişare edilmeden bir gecede kaldırılan, görevleri sona erdirilen, başka kadrolara atanan ve temmuz ayının 15'inde maaşları düşecek olan eski müşavirlerin çığlığı duyuldu ve TBMM'de yapılan derin müşavereler sonucu yapılan bir yasa değişikliği ile sorun hiçbir mağduriyete sebebiyet verilmeksizin çözüme kavuşturuldu.