Çoklu baro düzenlemesi sadece 3 büyükşehri ilgilendiriyor
Çoklu baro teklifine göre, çoklu baro sadece 3 büyükşehirde kurulacak
|30 Haziran 2020 11:06
|Yazdır
Ak Parti çoklu baro düzenlemesine ilişkin teklifi bugün TBMM'ye sundu.
Sunulan kanun teklifine göre 5 bin üyeyi aşan barolar, 2 bin üye ile yeni bir baro kurabilecek.
Türkiye'de 5 bin üyeyi sadece İstanbul, Ankara ve İzmir baroları aşıyor.
31 Aralık 2019 verilerine göre İstanbul'un Barosu'nun üye sayısı 46 bin 52, Ankara Barosu'nun üye sayısı 17 bin 598, İzmir Barosu'nun ise 9 bin 612
Üye sayılarına bakıldığında çoklu baro 3 büyükşehirde kurulabilecek.Çoklu Baro teklifi Meclis'e sunuldu
4 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Güvenlik soruşturması teklifinden 'kayın' çıkarılıyor
30 Haziran 2020 08:46
|Abonelik sözleşmesi iptali çilesi bitiyor
26 Haziran 2020 10:03
|Güvenlik soruşturması asker ve polis öğrencilerini de kapsayacak
26 Haziran 2020 07:56
|27 maddelik baro teklifininin detayı: Ekimde barolar seçime gidecek
26 Haziran 2020 07:35
|Tağşiş yapana men endişe yaratana ceza
25 Haziran 2020 08:08
|Güvenlik soruşturması düzenlemesine itiraz
25 Haziran 2020 08:02
|Hukuk davalarına ilişkin yargı paketi TBMM'de görüşülüyor
24 Haziran 2020 22:53
|Güvenlik soruşturması teklifi'nin ilk 6 maddesi kabul edildi
24 Haziran 2020 21:07
|Hobi bahçeleri ile ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
24 Haziran 2020 12:15
|Yassıada teklifi Meclis'te oybirliği ile kabul edildi
23 Haziran 2020 23:16