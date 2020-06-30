1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çoklu baro düzenlemesi sadece 3 büyükşehri ilgilendiriyor

Çoklu baro teklifine göre, çoklu baro sadece 3 büyükşehirde kurulacak
 30 Haziran 2020 11:06
Yazdır
Çoklu baro düzenlemesi sadece 3 büyükşehri ilgilendiriyor

Ak Parti çoklu baro düzenlemesine ilişkin teklifi bugün TBMM'ye sundu.

Sunulan kanun teklifine göre 5 bin üyeyi aşan barolar, 2 bin üye ile yeni bir baro kurabilecek.

Türkiye'de 5 bin üyeyi sadece İstanbul, Ankara ve İzmir baroları aşıyor.

31 Aralık 2019 verilerine göre İstanbul'un Barosu'nun üye sayısı 46 bin 52, Ankara Barosu'nun üye sayısı 17 bin 598, İzmir Barosu'nun ise 9 bin 612

Üye sayılarına bakıldığında çoklu baro 3 büyükşehirde kurulabilecek.

Çoklu Baro teklifi Meclis'e sunuldu
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Güvenlik soruşturması teklifinden 'kayın' çıkarılıyor
30 Haziran 2020 08:46		 Abonelik sözleşmesi iptali çilesi bitiyor
26 Haziran 2020 10:03
Güvenlik soruşturması asker ve polis öğrencilerini de kapsayacak
26 Haziran 2020 07:56		 27 maddelik baro teklifininin detayı: Ekimde barolar seçime gidecek
26 Haziran 2020 07:35
Tağşiş yapana men endişe yaratana ceza
25 Haziran 2020 08:08		 Güvenlik soruşturması düzenlemesine itiraz
25 Haziran 2020 08:02
Hukuk davalarına ilişkin yargı paketi TBMM'de görüşülüyor
24 Haziran 2020 22:53		 Güvenlik soruşturması teklifi'nin ilk 6 maddesi kabul edildi
24 Haziran 2020 21:07
Hobi bahçeleri ile ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
24 Haziran 2020 12:15		 Yassıada teklifi Meclis'te oybirliği ile kabul edildi
23 Haziran 2020 23:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:12 - Adalet sarayı önünde geniş güvenlik önlemi12:11 - Uzmanı uyardı: Acı olan, gerçek zeytinyağıdır12:10 - 1 Temmuz öncesi düğün sahiplerine 'sahte altın' uyarısı12:00 - Güneş enerjisiyle köy halkı su masrafından kurtuldu11:58 - BOTAŞ elektrik üretimi için doğalgaz fiyatında indirime gitti11:54 - Üniversite personeli doğum gününde hayatını kaybetti
11:53 - Profesörün yılan sevgisi görenleri şaşırtıyor11:50 - KPSS başvuru kılavuzu yayınlanmadı!11:49 - Genç girişimciden 28 ülkeye tıbbi aromatik ürün ihracatı11:44 - Devlet desteği ile köyünde baba mesleğini sürdürüyor11:43 - Manisa Büyükşehir, KDK'nin öğretmenler ile ilgili kararına uymadı11:42 - Emekli öğretmen atölyesinde kemençe ve saz üretiyor
11:40 - 7 ilde 1467 FETÖ sanığı hakim karşısına çıkacak11:39 - Deprem gerçeği sürekli gündemde tutulmalı11:32 - YÖK'ten Şehir Üniversitesi' açıklaması11:31 - Kamu Hastaneleri için iş sağlığı ve güvenliği uygulama rehberi yayımlandı11:29 - Adil Öksüz'ün kayınvalidesinin yargılanmasına devam edildi11:29 - Nikah dairesinden polisi arayıp, 'Zorla evlendiriliyorum' ihbarında bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi: Vakalar böyle giderse, okulların açılması zor
Güvenlik soruşturması teklifinden 'kayın' çıkarılıyor
Cumhurbaşkanlığı sehven üniversite kurdu
Yargıtay'dan mal sahibi/kiracıları ilgilendiren 3 karar
Bakan Berat Albayrak 4. kez baba olduğunu duyurdu
Ek gösterge artışı daha önce emekli olanların emekli aylığı ve ikramiyelerini artırır mı?
3 yeni tıp fakültesi kurulacak
İkinci el araçta fiyat oyunu deşifre oldu!
Çin'de pandemi potansiyeli taşıyan yeni bir grip virüsü tespit edildi
'Çay bayat' deyip öğretmene kurşun yağdırdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
idam cezası kalkmasaydı bugün hayatta olmayabilirdim 1
gençlerle video konferans 1
kaçak düğünler 4
oy moy yok 2
josef de souza 1
sürekli ateşinin ölçülmesi 2
Netkent 1
corona virüs vaka sayısı 3
gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum 2
mücevher 1
SON İLANLAR
Şeker Fabrikaları 306 işçi alacak
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
İzmir İzdoğa 1 İşçi Alacak
Tokat Eryap 5 İşçi Alacak
Mersin Anamur Tuırizm 11 İşçi Alacak
Samsun Bafra Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
Kocaeli Derince Personel Aş. 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam