1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hakim ve savcı adayları uygulamalı eğitimlerle mesleğe hazırlanıyor

Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde oluşturulan "Akademi Uygulama Adliyesi" ve olay yerinin maketlerle canlandırıldığı "Savcılık İşlemleri Uygulama Atölyesi"nde hakim ve savcı adayları, pratiğe dayalı bilgi ve becerilerini artırarak mesleğe hazırlanıyor
 30 Haziran 2020 11:08
Yazdır
Hakim ve savcı adayları uygulamalı eğitimlerle mesleğe hazırlanıyor

Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde oluşturulan "Akademi Uygulama Adliyesi" ve "Savcılık İşlemleri Uygulama Atölyesi"nde hakim ve savcı adayları, pratiğe dayalı bilgi ve becerilerini artırarak mesleğe hazırlanıyor.

Adalet Akademisi, hakim ve savcı adaylarının yargısal uygulamaları yerinde görüp tecrübe etmelerini ve teorik bilgilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla farklı uygulamalar hayata geçirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda inşa edilen Akademi Uygulama Adliyesi ile olay yerinin maketlerle canlandırıldığı Savcılık İşlemleri Uygulama Atölyesi'nde adaylar, meslekte karşılaşabilecekleri adli süreçlere dair uygulamalı eğitim alıyor.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, AA muhabirine eğitimlerin içeriğine ilişkin yaptığı açıklamada, Akademinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyum amacıyla yenilendiğini, yeni bir vizyonla çalışmalarını yürüttüğünü, eğitim müfredatı yenilenerek pratiğe dayalı bir eğitim modelinin benimsenerek interaktif eğitime başlandığını ifade etti.

Bu kapsamda adayların adliyedeki iş ve işlemlere yönelik pratik uygulama yapacağı bir adliye binası yapılması fikrinin ortaya çıktığını aktaran Özdemir, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün desteğiyle, Maltepe Açık Cezaevi Müdürlüğünce adliye binasının inşa edildiğini söyledi.

Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bina içerisinde hakim odası, mahkeme kalemi, icra müdürlüğü, ön büro, danışma, savcı odası ve savcılık kalemi gibi bir adliyede bulunan tüm odalar var. Aynı zamanda büyük bir duruşma salonu da oluşturuldu. Duruşma salonunun içerisinde SEGBİS sistemi de mevcut, görüntülü ve kayıtlı duruşma yapılabilecek. Burada bizzat öğretim görevlileri tarafından uygulamaya dönük pratik yaptırılan adaylarımız, diğer yandan da Türkiye'nin herhangi bir yerindeki bir davayı izleme olanaklarına da sahip olacaklar. "

- "Duruşmadaki davranışlar ve etik kurallar çok önemli"

Özdemir, öğretim üyelerince adaylara, duruşma yönetiminin yanı sıra UYAP ekranları, icra müdürlüğünün denetlenmesi, mahkeme kalemlerinde yapılan denetlemeler, hakim odasında bir misafirin karşılanması, duruşmada hakimin taraflara davranışları, hitabı ve duruşmayı nasıl yöneteceğine dair her türlü uygulamanın gösterildiğini anlattı.

Adayların, pratik ağırlıklı ders içeriklerinden memnun olduğunu dile getiren Özdemir, şöyle konuştu:

"Bizim meslekte adaylar açısından en büyük eksiklik pratik uygulama. Bir dilekçenin havale edilmesinden tutun, taraflarla iletişime kadar hakimin bir günde yaşadığı her şeye dair burada kendilerine uygulama yaptıracağız. Günümüzde bilgiye ulaşmak çok kolay, Google'da her türlü bilgiye ulaşmanız mümkün. Aynı şekilde Yargıtayın internet sayfasından da Yargıtay kararlarına ulaşmak mümkün ancak bunu nasıl uygulayacaksınız, duruşmadaki davranışlar ve etik kurallar bu aşamada çok önemli. Uygulamaya dayalı yeni eğitim modüllerimizle interaktif eğitimlerimizi ağırlıklı bir şekilde eğitim planlarımıza dahil ettik. Adaylarımız temel konularda bilgilendirilecek ve ayrıca uygulama tecrübesi kazanacaklar."

Savcılık İşlemleri Uygulama Atölyesine ilişkin de bilgi veren Özdemir, savcı adaylarının pratiğe dönük eğitim almalarını çok önemsediklerini, çünkü savcılık makamının anlık karar verilmesi gereken bir makam olduğunu söyledi.

Özdemir, Akademinin ilk modülünün "Savcılık Uygulamaları" olduğunu, bu kapsamda birden fazla dersin tek konseptte birleştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dijital olarak da Akademinin eğitim platformundan da dersin içerikleri takip edilebilmekte, orada ses kayıtları, video kayıtları, PDF olarak derse ilişkin bilgiler hepsi mevcut. Yine aynı şekilde öğretim görevlilerimiz tarafından uygulama atölyesinde de bu konularda kendilerine pratik yaptırılacak. Özellikle olay yerine gittiklerinde trafik kazası, intihar vakası buna benzeyen her türlü konuya ilişkin uygulama pratiği yapabilecekleri alanlar var."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
ÖSYM Başkanı'ndan sınav merkezleri'ne ilişkin açıklama
30 Haziran 2020 12:14		 Kamu Hastaneleri için iş sağlığı ve güvenliği uygulama rehberi yayımlandı
30 Haziran 2020 11:31
Kanal İstanbul'un imar planlarının 3 etabı onaylandı
30 Haziran 2020 11:23		 MEB uzaktan eğitimin kazanımlarını ölçecek
30 Haziran 2020 10:44
3 yeni tıp fakültesi kurulacak
30 Haziran 2020 09:44		 Bu ilde protokol üyelerine trafikte geçiş üstünlüğü yok
30 Haziran 2020 09:37
Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 6 ay ertelendi
30 Haziran 2020 09:33		 Anne kızlık soyadı tarihe karışıyor
30 Haziran 2020 08:42
'Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonudur bu'
30 Haziran 2020 08:34		 Belediyeler 82 milyon maske dağıttı
30 Haziran 2020 06:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:12 - Adalet sarayı önünde geniş güvenlik önlemi12:11 - Uzmanı uyardı: Acı olan, gerçek zeytinyağıdır12:10 - 1 Temmuz öncesi düğün sahiplerine 'sahte altın' uyarısı12:00 - Güneş enerjisiyle köy halkı su masrafından kurtuldu11:58 - BOTAŞ elektrik üretimi için doğalgaz fiyatında indirime gitti11:54 - Üniversite personeli doğum gününde hayatını kaybetti
11:53 - Profesörün yılan sevgisi görenleri şaşırtıyor11:50 - KPSS başvuru kılavuzu yayınlanmadı!11:49 - Genç girişimciden 28 ülkeye tıbbi aromatik ürün ihracatı11:44 - Devlet desteği ile köyünde baba mesleğini sürdürüyor11:43 - Manisa Büyükşehir, KDK'nin öğretmenler ile ilgili kararına uymadı11:42 - Emekli öğretmen atölyesinde kemençe ve saz üretiyor
11:40 - 7 ilde 1467 FETÖ sanığı hakim karşısına çıkacak11:39 - Deprem gerçeği sürekli gündemde tutulmalı11:32 - YÖK'ten Şehir Üniversitesi' açıklaması11:31 - Kamu Hastaneleri için iş sağlığı ve güvenliği uygulama rehberi yayımlandı11:29 - Adil Öksüz'ün kayınvalidesinin yargılanmasına devam edildi11:29 - Nikah dairesinden polisi arayıp, 'Zorla evlendiriliyorum' ihbarında bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi: Vakalar böyle giderse, okulların açılması zor
Güvenlik soruşturması teklifinden 'kayın' çıkarılıyor
Cumhurbaşkanlığı sehven üniversite kurdu
Yargıtay'dan mal sahibi/kiracıları ilgilendiren 3 karar
Bakan Berat Albayrak 4. kez baba olduğunu duyurdu
Ek gösterge artışı daha önce emekli olanların emekli aylığı ve ikramiyelerini artırır mı?
3 yeni tıp fakültesi kurulacak
İkinci el araçta fiyat oyunu deşifre oldu!
Çin'de pandemi potansiyeli taşıyan yeni bir grip virüsü tespit edildi
'Çay bayat' deyip öğretmene kurşun yağdırdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kıdem tazminatında yapılacak değişiklik 2
maske takma zorunluluğunun getirilmesi 2
çin'de yeni grip virüsü ortaya çıkması 1
dark 1
oy moy yok 2
belirti 3
Dokunmayın şabanıma 1
tavır almaya davet ediyorum 1
emre belözoğlu 1
28.06.2020 muğla depremi 1
SON İLANLAR
Şeker Fabrikaları 306 işçi alacak
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
İzmir İzdoğa 1 İşçi Alacak
Tokat Eryap 5 İşçi Alacak
Mersin Anamur Tuırizm 11 İşçi Alacak
Samsun Bafra Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
Kocaeli Derince Personel Aş. 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam