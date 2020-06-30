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Avrupalılara 'tatil için en doğru yer Türkiye' çağrısı

SunExpress Üst Yöneticisi Max Kownatzki:- "Ben de dahil olmak üzere insanlar, karantina döneminde bunaldılar, artık güzel bir plajda şezlonglarına uzanmak istiyorlar. Türkiye, bu hayalleri gerçekleştirmek için kesinlikle en doğru yer"
 30 Haziran 2020 11:14
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Avrupalılara 'tatil için en doğru yer Türkiye' çağrısı

Türkiye ile Almanya arasında "hava köprüsü" rolünü üstlenen SunExpress'in Üst Yöneticisi Max Kownatzki, Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tatil için "kesinlikle en doğru yer" olduğunu söyledi.

Türk Hava Yolları (THY) ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress'in Üst Yöneticisi Kownatzki, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Almanya ziyareti öncesi, turizm ve havacılık sektörlerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Nisanda şirketin üst yöneticiliğine getirilen Kownatzki, SunExpress'in Kovid-19 salgınına ilişkin seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından İzmir, Ankara ve Antalya'dan dış hat uçuşlarını kademeli başlattığını anımsattı.

Kownatzki, uçuşlara ilgi ve talebin beklentilerin üstünde olduğunu belirterek, "Hem iç hem dış hat uçuşlarımızda yolcu sayısında ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Yolcularımızın da bizim kadar uçmayı özlediğini ve bize güvendiklerini görmek mutluluk verici." diye konuştu.

Dış hat uçuşlarında salgın öncesi seviyeye ulaşmanın ülkelerin karşılıklı seyahat yasaklarını kaldırmasına bağlı olduğunu ifade eden Kownatzki, birçok ülkede sektör tarafından uygulanması mümkün olmayan kararnameler çıkarıldığını ve salgının yayılmasına karşı alınacak önlemlerin geciktiğini dile getirdi.

Kownatzki, Türk hükümetinin, sürecin en başından beri şeffaf bir iletişimle mevcut durumu ve ulaşılmak istenen hedefin ne olduğunu kamuoyuyla paylaştığını vurguladı. Sektör özelinde ise hava yollarında dünyanın önde gelen hijyen standartlarını sağlamak için endüstri uzmanlarıyla çalışmalar yapıldığını aktaran Kownatzki, "Bir Türk-Alman şirketi olarak, çoğu hava yolunun Avrupa veya Amerika'daki kurumlar aracılığıyla uyguladığı standartların ötesine geçtik." dedi.

- "Krizin galibi Türkiye olacak"

Türkiye'nin krizlere karşı dirençli, zor zamanlardan daha da güçlenerek çıkan bir ülke olduğunu vurgulayan Kownatzki, ülkenin güçlü olduğu kadar aynı zamanda benzersiz bir turizm potansiyeli ve profesyonel bir altyapısı bulunduğunu bildirdi.

Kownatzki, Kovid-19 sonrası seyahat trendlerine göre Avrupa'nın birçok yerinde ekonomik toparlanmanın zaman alacağına işaret ederek, krizin galibinin, "güvenli, hijyenik ve uygun maliyete karşılık yüksek değer sunan ülkeler" olacağını söyledi. Kownatzki, "Türkiye'nin de bu krizi başarıyla atlatan ülkeler arasında olacağına eminim. Geçmişte terör ve komşu ülkelerde yaşanan savaşların bile güneşlenmek, denize girmek, Türk lezzetlerini denemek veya tarihi ve kültürel mirasları görmek için Türkiye'yi ziyaret etmek isteyenleri durduramadığını gördük." diye konuştu.

- "Geri bildirimler çok olumlu"

Kownatzki, Avrupa'nın en büyük tur operatörleriyle çalıştıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Özellikle Türkiye konusunda uzmanlaşmış olan iş ortaklarımızdan aldığımız geri bildirimler, uzun vade için çok olumlu. Avrupalı misafirlerimiz Türkiye'nin iklimini, tatil bölgelerini çok beğeniyor. Yasakların kaldırıldığı Avrupa ülkelerinden zaten Türkiye'ye turist getirmeye başladık, yasaklar kalktıkça da daha fazla turist getireceğiz."

- "Avrupa'yı Türkiye'ye bağlamaya odaklandık"

Şirketin yan kuruluşu SunExpress Almanya'nın kapatılmasına da değinen Kownatzki, salgın nedeniyle 2020 hedeflerini yeniden gözden geçirmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Kownatzki, şirketin iki ülke arasında "en büyük hava köprüsü" olduğuna işaret ederek, Türk turizmine desteklerinin devam edeceğinin altını çizdi. Kownatzki, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda, tüm çabamızı ve gücümüzü temel faaliyet alanımız olan yere, yani Türkiye'ye yoğunlaştırmak ve Türk turizminin daha da güçlü bir ortağı olmak için bu kararı aldık. Tamamen Türkiye pazarına odaklanmaya karar verdik. Avrupa ile Mısır, Bulgaristan ve İtalya gibi diğer turistik bölgeler arasındaki operasyonlarımızı durdurduk. Türk yolcularımızı Almanya'dan Anadolu şehirlerine direkt uçuşlarla getirerek onları memleketlerine ve sevdiklerine kavuşturmaya ve Avrupa'yı Türkiye'ye bağlamaya odaklandık. SunExpress, daima Türk turizminin güçlü ve güvenilir bir havacılık ortağı olmaya devam edecek. Bu konumumuzu, kriz önümüzdeki dönemde nasıl gelişirse gelişsin koruyacağız."

- Avrupa'da reklam kampanyası

Kownatzki, Avrupa'da Türkiye'yi tanıtan bir reklam kampanyası başlattıklarına dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Ben de dahil olmak üzere insanlar karantina döneminde gerçekten bunaldılar, artık güzel bir plajda şezlonglarına uzanmak istiyorlar. Türkiye, bu hayalleri gerçekleştirmek için kesinlikle en doğru yer. Hem Türk turizminin hem de şirketimizin eskisinden daha güçlü konuma geleceğinden hiç şüphemiz yok."
Anadolu Ajansı
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