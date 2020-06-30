Manisa Büyükşehir, KDK'nin öğretmenler ile ilgili kararına uymadı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumunun olumlu tavsiye kararına uymayarak öğretmenlere indirimli seyahat kartı vermedi
|30 Haziran 2020 11:43
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumunun olumlu tavsiye kararına uymayarak öğretmenlere indirimli seyahat kartı vermedi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, öğretmenlere indirimli seyahat kartı vermedi.
Bunun üzerine bir öğretmen konuyu Kamu Denetçiliği Kurumu'na taşıyor.
Kamu Denetçiliği Kurumu verdiği kararla, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne öğretmenlere indirimli seyahat kartı verilmesini tavsiye etti.
Manisa Büyükşehir Belediyesi ise verilen karara uymayıp, öğretmenlere indirimli seyahat kartı vermedi.
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