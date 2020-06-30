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Devlet desteği ile köyünde baba mesleğini sürdürüyor

Yozgat'ta KOSGEB'den aldığı destekle köydeki marangoz atölyesini büyüten genç girişimci, siparişlere yetişemiyor
 30 Haziran 2020 11:44
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Devlet desteği ile köyünde baba mesleğini sürdürüyor

Yozgat'ta genç girişimci, devletten aldığı destekle köyündeki marangoz atölyesinde ürettiği ürünleri Türkiye'nin dört bir köşesine gönderiyor.

Çayıralan ilçesine bağlı Günyayla köyünde baba mesleğini sürdüren 31 yaşındaki marangoz Adem Paldır, köyden şehre göçmek yerine, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle atölyesini büyüttü.

Mobilya üretiminin yanında ahşap oymacılığı da yapan Paldır, ürünleri için yoğun sipariş almaya başladı.

Ahşap ürünlerini internet üzerinden Türkiye'nin dört bir yanına gönderen genç girişimci, siparişlere yetişmek için yoğun mesai harcıyor.

Paldır, AA muhabirine, köyde babasının işlettiği marangoz atölyesinde mesleği öğrendiğini, babası emekli olunca işin başına geçtiğini söyledi.

İşini büyütmek için proje hazırlayıp KOSGEB'den destek aldığını kaydeden Paldır, "Atölyeme yeni makineler aldım. Allah devletimize zeval vermesin. KOSGEB, makine ve teçhizat konusunda elinden gelini yaptı. Biz de elimizden geleni yapıyor, çalışıyoruz. İşimi severek yapıyorum. Yaptığım ahşap ürünleri avize, aplik, sunum tepsileri, gece lambası, masa, sandalye tasarlayıp kendim yapıyorum. Tamamen el emeği, göz nuru, CNC makine kullanmadan yapıyorum." dedi.

Paldır, ahşap ürünleri geçen yıl tarım fuarına gönderdiğini ve orada çok beğenildiğini anlatarak, "Fuardan sonra siparişlerim daha da arttı. Farklı illerden talepler gelmeye başladı. Köyde olduğumuz için sadece tanıtım konusunda sıkıntı çekiyoruz. Onun dışında bir sıkıntımız yok." diye konuştu.

Atölyesini büyütmeyi hedeflediğini aktaran Paldır, şunları söyledi:

"Bazı insanlar işsizlikten dolayı göç ederken bizim işimiz olduğu için köyde kalmayı tercih ettik. İleride işimizi daha da büyütür, birkaç gence de iş imkanı sunarsak ne mutlu bize. Yaptığımız mobilyaları da çevre köylere, ilçelere, Kayseri'ye, Ankara'ya gönderiyoruz."

Ahşap avize almak için atölyeye gelen Abdullah Karataş da Günyayla köyünde ahşap avize üretildiğini duyduğunu belirterek, "Ürünleri görmek ve avize almak için geldim. Gerçekten çok güzel ürünler var. Adem Bey'i tebrik ediyorum, köyde çalışıp ürünlerini satıyor." dedi.
Anadolu Ajansı
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