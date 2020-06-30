1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Elektriğe üç ay zam yapılmayacak

Yapılan açıklamada elektrik fiyatlarına önümüzdeki 3 ay zam yapılmayacağı ifade edildi
 30 Haziran 2020 12:30
Yazdır
Elektriğe üç ay zam yapılmayacak

Yapılan açıklamada elektrik fiyatlarına önümüzdeki 3 ay zam yapılmayacağı ifade edildi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
24 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Dönmez'den doğal gazda fiyat indirimini açıklaması
30 Haziran 2020 13:07		 BOTAŞ elektrik üretimi için doğalgaz fiyatında indirime gitti
30 Haziran 2020 11:58
Akaryakıtta çifte indirim yapıldı
29 Haziran 2020 15:59		 Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar Bodrum'u karıştırdılar
26 Haziran 2020 07:32
Çocuk maskesinde fahiş fiyat uyarısı
26 Haziran 2020 07:21		 Benzine 22 kuruş indirim
25 Haziran 2020 16:56
Benzine indirim geliyor
25 Haziran 2020 09:25		 Benzine 12 kuruş zam yapıldı
24 Haziran 2020 17:12
Benzin ve motorine zam yapıldı
22 Haziran 2020 16:45		 Benzin ve motorine zam geliyor
19 Haziran 2020 09:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:44 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri13:36 - Bakan Albayrak: Üretim ve istihdamı artırmaya devam edeceğiz13:30 - Engelli öğretmen adaylarından atama talebi13:20 - Maske uyarısı yapan doktoru darp eden iki kişi tutuklandı13:17 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:12 - Bodrum'da pide fiyatları, 25 kilometre mesafede 7'ye katlanıyor
13:07 - Bakan Dönmez'den doğal gazda fiyat indirimini açıklaması13:02 - Sağlık Bakanlığı'ndan görevde yükselme sınavı açıklaması13:00 - Bilişimle Üretim İçerik Geliştirme Ekibine öğretmen görevlendirmesi yapacak12:59 - TBMM AK Parti yönetiminde değişiklik12:54 - MEB'den birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan okullara çalışma kitabı12:50 - Çeyrek altın ne kadar oldu?
12:47 - FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis12:44 - Şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması yapıldı12:41 - Valilikten asker uğurlaması uyarısı12:36 - Fabrikadan çıktığı gibi duruyor: Fiyatı şaşırttı12:30 - Elektriğe üç ay zam yapılmayacak12:28 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Ruhani ile görüşecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi: Vakalar böyle giderse, okulların açılması zor
Güvenlik soruşturması teklifinden 'kayın' çıkarılıyor
Cumhurbaşkanlığı sehven üniversite kurdu
Yargıtay'dan mal sahibi/kiracıları ilgilendiren 3 karar
3 yeni tıp fakültesi kurulacak
Bakan Berat Albayrak 4. kez baba olduğunu duyurdu
Ek gösterge artışı daha önce emekli olanların emekli aylığı ve ikramiyelerini artırır mı?
İkinci el araçta fiyat oyunu deşifre oldu!
Nikah dairesinden polisi arayıp, 'Zorla evlendiriliyorum' ihbarında bulundu
Çin'de pandemi potansiyeli taşıyan yeni bir grip virüsü tespit edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
burak özçivit 1
dark 1
kaçak düğünler 4
28.06.2020 muğla depremi 1
sürekli ateşinin ölçülmesi 2
nefes alamamak 3
gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 1
oy moy yok 1
idam cezası kalkmasaydı bugün hayatta olmayabilirdim 1
SON İLANLAR
Karatay Belediyesi 15 Zabıta Memuru Alacak
Kocaeli Üniversitesi Yüksek Lisans Programı ilanı
Kırklareli Üniversitesi Yüksek Lisans Programı ilanı
Şeker Fabrikaları 306 işçi alacak
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
İzmir İzdoğa 1 İşçi Alacak
Tokat Eryap 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam