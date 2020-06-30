Elektriğe üç ay zam yapılmayacak
Yapılan açıklamada elektrik fiyatlarına önümüzdeki 3 ay zam yapılmayacağı ifade edildi
|30 Haziran 2020 12:30
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