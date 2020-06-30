Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri

KÜTAHYA

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki binada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Tavşanlı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, salgından vatandaşları korumak ve yayılmasını engellemek amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca iki binada 14 günlük karantina kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, "İlçemiz Hanımçeşme Mahallesi'nde bir binada, Ada Mahallesi'nde bir binada karantina uygulaması başlatılmıştır. Salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla başlatılan karantina uygulaması 14 gün sürecektir." bilgisi paylaşıldı.

BİTLİS

Bitlis'te iki apartman karantinaya alındı

Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki apartman karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Saray Mahallesi'ndeki bir apartman ile Şemsi Bitlis'i Mahallesi'ndeki müftülük lojmanının geçici süreyle karantinaya alındığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mezkur adreste ikamet eden vatandaşların apartmandan giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına, gerekli tedbirlerin ilgili belediye ve kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesine, apartmanda görev devamlılığı zorunlu olan kolluk kuvvetleri ile sağlık kuruluşlarında görev yapan personelin kısıtlama ve karantina kararlarından muaf sayılmalarına karar verilmiştir. Karara uymayanlar hakkında ilgili kanun maddeleri kapsamında idari para cezası uygulanacaktır."