100/2000 bin doktora başvuru süresi uzatıldı
YÖK, 100/2000 Doktora Bursu başvurularını Cuma gününe kadar uzattı
|30 Haziran 2020 15:58
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YÖK, 100/2000 Doktora Bursu başvurularını Cuma gününe kadar uzattı.
YÖK 100/2000 Doktora Bursu Son Başvuru Tarihi Değişikliği
Üniversitelerimiz ve aday öğrencilerden gelen talep üzerine "100/2000 YÖK Doktora Bursu Pandemi Dönemi Özel Çağrısı" (2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi)'nın başvuru dönemi 03.07.2020 Cuma günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır.
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