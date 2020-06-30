AK Parti MYK video konferansla toplandı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
|30 Haziran 2020 15:58
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