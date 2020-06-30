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AK Parti MYK video konferansla toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
 30 Haziran 2020 15:58
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AK Parti MYK video konferansla toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Video konferansla yapılan toplantı, saat 15.40'ta başladı.

Anadolu Ajansı
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