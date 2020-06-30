AB, 14 ülkeye sınır kapılarını açıyor... ABD ve Türkiye yok
Avrupa Birliği 14 ülkeyle sınır kapılarını açmaya karar verdi. AB'nin sınır kapılarını açtığı ülkeler arasında ABD ve Türkiye bulunmuyor
|30 Haziran 2020 16:59
|Yazdır
Avrupa Birliği 14 ülkeyi Covid-19 salgını nedeniyle "güvenli ülke" ilan ederek sınır kapılarını açmaya karar verdi. AB'nin sınırlarını açtığı ülkeler arasında ABD ve Türkiye bulunmuyor.
İşte AB'nin sınır kapılarını açtığı 14 ülke:
Cezayir, Avustralya, Kanada, Gürcistan, Japonya, Karadağ, Fas, Yeni Zelanda, Ruanda, Sırbistan, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Urugay.
4 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Sırbistan'ın Sancak bölgesinde yaşayan halk Türkiye'den yardım bekliyor
30 Haziran 2020 15:47
|Türk Dr. Mehmet Öz'den koronavirüse karşı ilaç müjdesi
30 Haziran 2020 12:23
|Çin'de pandemi potansiyeli taşıyan yeni bir grip virüsü tespit edildi
30 Haziran 2020 08:50
|NASA'dan uzay kokulu parfüm
30 Haziran 2020 06:50
|DSÖ: Kovid-19 salgınında en kötüsü henüz gelmedi
29 Haziran 2020 19:19
|İran, Trump dahil 36 kişi hakkında soruşturma başlattı
29 Haziran 2020 14:57
|Koronavirüsten ölüm oranının en yüksek olduğu meslekler
29 Haziran 2020 14:53
|Çin'de klinik testleri süren aşı orduda kullanılmaya başlandı
29 Haziran 2020 14:08
|Çin'den korkutan haber: 400 bin kişi yeniden karantinada
29 Haziran 2020 12:54
|Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 10 milyon 250 bini geçti
29 Haziran 2020 11:12