1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AB, 14 ülkeye sınır kapılarını açıyor... ABD ve Türkiye yok

Avrupa Birliği 14 ülkeyle sınır kapılarını açmaya karar verdi. AB'nin sınır kapılarını açtığı ülkeler arasında ABD ve Türkiye bulunmuyor
 30 Haziran 2020 16:59
Yazdır
AB, 14 ülkeye sınır kapılarını açıyor... ABD ve Türkiye yok

Avrupa Birliği 14 ülkeyi Covid-19 salgını nedeniyle "güvenli ülke" ilan ederek sınır kapılarını açmaya karar verdi. AB'nin sınırlarını açtığı ülkeler arasında ABD ve Türkiye bulunmuyor.

İşte AB'nin sınır kapılarını açtığı 14 ülke:

Cezayir, Avustralya, Kanada, Gürcistan, Japonya, Karadağ, Fas, Yeni Zelanda, Ruanda, Sırbistan, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Urugay.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sırbistan'ın Sancak bölgesinde yaşayan halk Türkiye'den yardım bekliyor
30 Haziran 2020 15:47		 Türk Dr. Mehmet Öz'den koronavirüse karşı ilaç müjdesi
30 Haziran 2020 12:23
Çin'de pandemi potansiyeli taşıyan yeni bir grip virüsü tespit edildi
30 Haziran 2020 08:50		 NASA'dan uzay kokulu parfüm
30 Haziran 2020 06:50
DSÖ: Kovid-19 salgınında en kötüsü henüz gelmedi
29 Haziran 2020 19:19		 İran, Trump dahil 36 kişi hakkında soruşturma başlattı
29 Haziran 2020 14:57
Koronavirüsten ölüm oranının en yüksek olduğu meslekler
29 Haziran 2020 14:53		 Çin'de klinik testleri süren aşı orduda kullanılmaya başlandı
29 Haziran 2020 14:08
Çin'den korkutan haber: 400 bin kişi yeniden karantinada
29 Haziran 2020 12:54		 Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 10 milyon 250 bini geçti
29 Haziran 2020 11:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:19 - YKS'de bina sorumlusu olan okul müdürünün testi pozitif çıktı18:15 - Halk Bankası avukatları ABD'deki davada reddihakim başvurusu yapacak18:08 - 1 Temmuz'da açılacak internet kafelerde tedbirler nasıl olacak?18:05 - Cenazeye ve nişana katılan 75 kişide virüs tespit edildi17:55 - Vali, vaka sayısı 500'e ulaştı demişti, çağrısı yanıt buldu17:47 - Hazine temmuz-eylül döneminde dış borç almayacak
17:44 - Çeyrek altın 635 TL oldu17:40 - Evinin bodrumunda bulmuştu, ne olduğu ortaya çıktı17:27 - 2020 KPSS başvuruları başladı, en güncel sorular için17:26 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:20 - Ak Parti Grup Başkanvekili virüse yakalandı17:19 - Baro düzenlemesinin görüşüleceği tarih belli oldu
17:10 - 'Öğretmenler Odası' kuşağı bugün TRT EBA TV'lerde başlayacak17:05 - Asker uğurlama konvoyunda ölümden döndü16:59 - AB, 14 ülkeye sınır kapılarını açıyor... ABD ve Türkiye yok16:56 - TBMM Başkanlığı adaylığı için son gün 6 Temmuz16:48 - Oğlunun eğitimi için biriktirdiği parayı yakan kadının mağduriyeti giderildi
16:44 - Dünyada yalnızca 7 ülkede üretilen x-ray sistemi üretilmeye başlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi: Vakalar böyle giderse, okulların açılması zor
2020 KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı
Küçük İkra Nur öldürülerek dere yatağına atılmış
Güvenlik soruşturması teklifinden 'kayın' çıkarılıyor
İkinci el araçta fiyat oyunu deşifre oldu!
Nikahta polisi arayıp kurtulan genç kız evlendirilmeyecek
Cumhurbaşkanlığı sehven üniversite kurdu
3 yeni tıp fakültesi kurulacak
Yargıtay'dan mal sahibi/kiracıları ilgilendiren 3 karar
Ek gösterge artışı daha önce emekli olanların emekli aylığı ve ikramiyelerini artırır mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kaçak düğünler 4
04.07.2020 antalyaspor vs başakşehir maçı 1
Dişini sıkmak 1
30.06.2020 istanbul şehir üniversitesi'nin kapatılması 1
kısa çalışma ödeneği 2
30.06.2020 çoklu baro teklifinin tbmm'ye sunulması 2
tırnağı derin kesmek 1
kıdem tazminatı caiz değildir 2
edin visca 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 1
SON İLANLAR
Kütahya Yenikent Belediyesi Muhasebeci Alacak
Karatay Belediyesi 15 Zabıta Memuru alacak
Kocaeli Üniversitesi Yüksek Lisans Programı ilanı
Kırklareli Üniversitesi Yüksek Lisans Programı ilanı
Şeker Fabrikaları 306 işçi alacak
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
İzmir İzdoğa 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam