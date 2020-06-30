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Baro düzenlemesinin görüşüleceği tarih belli oldu

Baro düzenlemesine ilişkin yasa teklifinin görüşmeleri 2 Temmuz Perşembe günü TBMM adalet komisyonun'da başlayacak.
 30 Haziran 2020 17:19
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Baro düzenlemesinin görüşüleceği tarih belli oldu

Baro düzenlemesine ilişkin yasa teklifinin görüşmeleri 2 Temmuz Perşembe günü TBMM adalet komisyonun'da başlayacak.
DHA
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