Baro düzenlemesinin görüşüleceği tarih belli oldu
Baro düzenlemesine ilişkin yasa teklifinin görüşmeleri 2 Temmuz Perşembe günü TBMM adalet komisyonun'da başlayacak.
|30 Haziran 2020 17:19
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