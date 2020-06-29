Üslup nasıl yazılır? TDK'ye ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzuna göre Üslup mu? uslup mu?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır.
|29 Haziran 2020 18:30
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Türk Dil Kurumu'nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir.
Türkçe'de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır.
TDK'nın güncel yazım kılavuzunda ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de Üslup kelimesi
ÜSLUP NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin "üslup mu , uslup mu?" olarak yazıldığı sorgulanır.
Bu kelimenin doğru kullanımı üslup şeklinde olmalıdır.
uslup(Yanlış kullanım)
üslup Doğru kullanım)
Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzu için tıklayınız.
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