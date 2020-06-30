Hazine temmuz-eylül döneminde dış borç almayacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz-eylül döneminde 74,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 84 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek. Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.
|30 Haziran 2020 17:47
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz-eylül döneminde 74,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 84 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.
Bakanlık, temmuz-eylül dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.
Buna göre, Hazine söz konusu dönemde 74,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 84 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.
Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.
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