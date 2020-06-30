1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

1 Temmuz'da açılacak internet kafelerde tedbirler nasıl olacak?

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında normalleşme adımları atılmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre internet kafeler ve elektronik oyun yerleri, koronavirüs tedbirlerinin alınması şartıyla 1 Temmuz'da faaliyetlerine başlayacak.
 30 Haziran 2020 18:08
Yazdır

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 11 Mayıs'tan itibaren kapalı olan internet kafeler ve elektronik oyun yerleri, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, koronavirüs tedbirlerinin alınması şartıyla 1 Temmuz'da faaliyetlerine başlayacak. Bahçelievler Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü çalışanı Ayhan Akar ise internet kafelerde maske, sosyal mesafe ve temizlik olarak 3 kuralın çok önemli olduğunu söyledi.

HER BİLGİSAYAR ARASI 1 METRELİK BOŞLUK

Maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarının çok önemli olduğuna vurgu yapan, Bahçelievler Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü çalışanı Ayhan Akar, ?İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge itibari ile 1 Temmuz?da internet salonları, elektronik oyun yerleri açılacak. Bizlerde bunlarla ilgili kısa bir denetim gerçekleştirdik. Öncelikle üç kuralımız var. Bu üç kural çok önemli. Bunlar maske, sosyal mesafe ve temizlik. Öncelikle mesafe kuralı müşteri kapasitesine göre belirleniyor. Şu an bulunduğumuz yer 240 metre karelik en fazla 60 kişi gelebilir. Bu sayıyı dışarıya asıyoruz. Müşteriler gelirken içeride kaç kişi olabileceğini girmeden görebiliyor. Aynı zamanda her bilgisayar arasında en az 1 metre boşluk olması gerekiyor. Eğer ki böyle bir imkanımız yoksa araya şeffaf branda yada cam bölme koyulması gerekiyor? dedi.

MÜŞTERİLER ATEŞLERİ ÖLÇÜLEREK İÇERİ ALINACAK

Akar, internet kafeler ve elektronik oyun yerlerinde temizlik ve hijyenin çok önemli olduğunu söyleyerek ?Temizlik ve hijyen çok önemli. Monitör, klavye, fare sulandırma şeklinde dezenfekte ediyoruz. Aynı zamanda vatandaşlar içeri girerken kesinlikle maskesiz alınmayacak. Ve ateşleri ölçülerek içeri alınacak. Eğer öksürük ya da burun akıntısı gibi bir sıkıntıları olduğunu fark ettiğimiz vatandaşımızı en yakın sağlık kuruluşuna yönlendireceğiz? şeklinde konuştu.

ÖNLEMLERİMİZİ ÖNCEDEN ALDIK

İşletme sahibi Gül Nara, Önlemlerimiz önceden almaya başladık dedi ve ekledi ?İnternet kafeler 1 Temmuz?da açılacak. Bizlerde çoktandır bugünü bekliyoruz. Önceden önlemlerimizi almaya başladık. Kimse maskesiz içeri alınmayacak herkesin ateşi ölçülecek?

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
YKS'de bina sorumlusu olan okul müdürünün testi pozitif çıktı
30 Haziran 2020 18:19		 Oğlunun eğitimi için biriktirdiği parayı yakan kadının mağduriyeti giderildi
30 Haziran 2020 16:48
Küçük İkra Nur öldürülerek dere yatağına atılmış
30 Haziran 2020 15:44		 Virüs hastası anlattı: Bilsem 10 maskeyi üst üste takardım
30 Haziran 2020 14:54
Otobüste maske tartışması kamerada
30 Haziran 2020 14:30		 Bakan Soylu, İdlib için 10 briket ev daha bağışladı
30 Haziran 2020 14:09
Engelli öğretmen adaylarından atama talebi
30 Haziran 2020 13:30		 Prof. Dr. Eraslan'dan 'tık şöhreti' uyarısı
30 Haziran 2020 12:20
Uzmanı uyardı: Acı olan, gerçek zeytinyağıdır
30 Haziran 2020 12:11		 Üniversite personeli doğum gününde hayatını kaybetti
30 Haziran 2020 11:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:19 - YKS'de bina sorumlusu olan okul müdürünün testi pozitif çıktı18:15 - Halk Bankası avukatları ABD'deki davada reddihakim başvurusu yapacak18:08 - 1 Temmuz'da açılacak internet kafelerde tedbirler nasıl olacak?18:05 - Cenazeye ve nişana katılan 75 kişide virüs tespit edildi17:55 - Vali, vaka sayısı 500'e ulaştı demişti, çağrısı yanıt buldu17:47 - Hazine temmuz-eylül döneminde dış borç almayacak
17:44 - Çeyrek altın 635 TL oldu17:40 - Evinin bodrumunda bulmuştu, ne olduğu ortaya çıktı17:27 - 2020 KPSS başvuruları başladı, en güncel sorular için17:26 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:20 - Ak Parti Grup Başkanvekili virüse yakalandı17:19 - Baro düzenlemesinin görüşüleceği tarih belli oldu
17:10 - 'Öğretmenler Odası' kuşağı bugün TRT EBA TV'lerde başlayacak17:05 - Asker uğurlama konvoyunda ölümden döndü16:59 - AB, 14 ülkeye sınır kapılarını açıyor... ABD ve Türkiye yok16:56 - TBMM Başkanlığı adaylığı için son gün 6 Temmuz16:48 - Oğlunun eğitimi için biriktirdiği parayı yakan kadının mağduriyeti giderildi
16:44 - Dünyada yalnızca 7 ülkede üretilen x-ray sistemi üretilmeye başlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi: Vakalar böyle giderse, okulların açılması zor
2020 KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı
Küçük İkra Nur öldürülerek dere yatağına atılmış
Güvenlik soruşturması teklifinden 'kayın' çıkarılıyor
İkinci el araçta fiyat oyunu deşifre oldu!
Nikahta polisi arayıp kurtulan genç kız evlendirilmeyecek
Cumhurbaşkanlığı sehven üniversite kurdu
3 yeni tıp fakültesi kurulacak
Yargıtay'dan mal sahibi/kiracıları ilgilendiren 3 karar
Ek gösterge artışı daha önce emekli olanların emekli aylığı ve ikramiyelerini artırır mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
edin visca 1
idam cezası kalkmasaydı bugün hayatta olmayabilirdim 1
çin'de yeni grip virüsü ortaya çıkması 2
belirti 3
28.06.2020 muğla depremi 1
dudağın kenarında çıkan sivilce 1
luigi datome 1
04.07.2020 antalyaspor vs başakşehir maçı 1
kısa çalışma ödeneği 2
sucuklu yumurta 3
SON İLANLAR
Kütahya Yenikent Belediyesi Muhasebeci Alacak
Karatay Belediyesi 15 Zabıta Memuru alacak
Kocaeli Üniversitesi Yüksek Lisans Programı ilanı
Kırklareli Üniversitesi Yüksek Lisans Programı ilanı
Şeker Fabrikaları 306 işçi alacak
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
İzmir İzdoğa 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam