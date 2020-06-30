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Van Gölü'nde 5 kişinin cesedine ulaşıldı

Van Gölü'nde battığı iddia edilen tekneyi bulmak için yapılan arama tarama çalışmaları sonucu 5 yabancı uyruklu şahsın cesedine ulaşıldı
 30 Haziran 2020 18:35
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Van Gölü'nde 5 kişinin cesedine ulaşıldı

Van Gölü'nde battığı iddia edilen tekneyi bulmak için yapılan arama tarama çalışmaları sonucu 5 yabancı uyruklu şahsın cesedine ulaşıldı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "27 Haziran Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan şahıslardan uzun süre haber alınamaması üzerine yapılan kayıp ihbarı neticesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığımızca havadan ve karadan tüm imkanlarımız seferber edilerek arama tarama faaliyeti başlatılmıştır. Söz konusu arama tarama faaliyeti sonucunda şu ana kadar yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 5 kişinin cesedine ulaşılmıştır. Bölgede, havadan ve gölden tüm imkanlarımızla arama tarama çalışmalarına çok yönlü şekilde devam edilmektedir" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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