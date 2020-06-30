Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Van Gölü'nde 5 kişinin cesedine ulaşıldı
Van Gölü'nde battığı iddia edilen tekneyi bulmak için yapılan arama tarama çalışmaları sonucu 5 yabancı uyruklu şahsın cesedine ulaşıldı
|30 Haziran 2020 18:35
|Yazdır
Van Gölü'nde battığı iddia edilen tekneyi bulmak için yapılan arama tarama çalışmaları sonucu 5 yabancı uyruklu şahsın cesedine ulaşıldı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "27 Haziran Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan şahıslardan uzun süre haber alınamaması üzerine yapılan kayıp ihbarı neticesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığımızca havadan ve karadan tüm imkanlarımız seferber edilerek arama tarama faaliyeti başlatılmıştır. Söz konusu arama tarama faaliyeti sonucunda şu ana kadar yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 5 kişinin cesedine ulaşılmıştır. Bölgede, havadan ve gölden tüm imkanlarımızla arama tarama çalışmalarına çok yönlü şekilde devam edilmektedir" denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Belediyenin yardım kolilerini çalarak kayıplara karıştı
30 Haziran 2020 19:53
|Hatay'da Grekçe yazılı kitap ve heykeller ele geçirildi
30 Haziran 2020 19:40
|Bakan Albayrak hakkında ahlaksız paylaşım yapan kişi gözaltında
30 Haziran 2020 19:33
|İki kızını öldüren, eşini de yaralayan kişi intihar etti
30 Haziran 2020 18:45
|Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki
30 Haziran 2020 18:24
|Halk Bankası avukatları ABD'deki davada reddihakim başvurusu yapacak
30 Haziran 2020 18:15
|Nikahta polisi arayıp kurtulan genç kız evlendirilmeyecek
30 Haziran 2020 16:33
|Yardım kolilerini taşıyan belediyeye ait kamyoneti çaldılar
30 Haziran 2020 16:30
|İşten çıkarıldığı öne sürülen kişi servis aracına ateş açtı: 5 yaralı
30 Haziran 2020 16:24
|3 yaşındaki Alperen'i öldüren zanlı tutuklandı
30 Haziran 2020 15:31