1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Samsun Baro Başkanı istifa etti

Samsun Baro Başkanı Av. Kerami Gürbüz, Avukatlık Kanunu'ndaki değişiklik tasarısına tepki için istifa etti.
 30 Haziran 2020 19:03
Yazdır
Samsun Baro Başkanı istifa etti

Samsun Baro Başkanı Av. Kerami Gürbüz, Avukatlık Kanunu'ndaki değişiklik tasarısına tepki için istifa etti.

Samsun Barosu tarafından Avukatlık Kanunu'ndaki değişiklik tasarısına tepki göstermek için Atatürk Anıtı'nda avukatların katılımıyla bir tören gerçekleştirildi. Törende anıta çelenk bırakıldı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması gerçekleştirildi. Sonrasında bir açıklama yapan Samsun Baro Başkanı Av. Kerami Gürbüz içinde çoklu baro sisteminin de olduğu avukatlık sistemindeki değişiklik teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulmasına tepki gösterdi. Kerami Gürbüz konuşmasının sonunda teklife tepki göstermek için istifa etti.

Av. Kerami Gürbüz yaptığı konuşmada, "5.5 yıldan beri büromdan çok baroya giderek işimden çok baroyu ve mesleğimi düşünerek en riskli günlerde de hiç çekinmeden risk alarak baro başkanlığı görevini ifa etmeye çalıştım. Her zaman Samsun Barosu'nu siyaset üstü tutmaya çalıştım. Samsun Barosu'nda yönetim kurulu arkadaşlarım da biliyorlari demokratik bir yapı sergilemek için elimden geldiğince yapamadığım yerler olmuş olabilir ama sergilemeye çalıştım. Ama bugün gelinen nokta itibariyle 5,5 yıl içerisinde maalesef artık iş istenilmeyen noktalara geldiği için, bizim gibi geçiniz 80 tane baro başkanını Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklanacak diye külliyeye koşan 45 tane baro başkanı ve tabanımızdaki bütün tepkileri göze alarak göğüsleyerek adli yıl açılışında külliyeye giden 23 tane baro başkanı da bir kenara itilerek bu yasa teklif edilebiliyorsa, bizlere de itimat edilemiyorsa bütün iyi niyetimize rağmen bu iyi niyete karşı olumlu bir adım görünemiyorsa artık bu işin götürülecek tarafı kalmamıştır arkadaşlar. Bana haklarınızı helal edin. Ben an itibariyle Samsun Barosu Başkanlığı görevinden istifa ediyorum. Ve bu görevi sürdürmeyeceğim. Hepinize hem bunu bugünkü şartlara tepki olarak hem de geçtiğimiz 15 gün içerisinde yaşananlardan dolayı yaşadıklarımdan dolayı ifade etmek istiyorum" dedi.

Gürbüz yaptığı bu açıklama sonrası cübbesini çıkarıp yürüyerek alandan ayrıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğine dava açıldı
30 Haziran 2020 19:34		 Barolardan ortak 'Avukatlık Kanunu' açıklaması
30 Haziran 2020 16:09
Türk Eğitim-Sen'den Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a ziyaret
30 Haziran 2020 10:39		 TBB: Kredi çekenlerin yapılandırma talep etmesi yasal değil
30 Haziran 2020 08:50
Veterinerlerden Kurban Bayramı için koronavirüs uyarısı
29 Haziran 2020 13:40		 Hak-İş Yönetim Kurulundan 'kıdem tazminatı' açıklaması
29 Haziran 2020 12:22
Türk-İş Başkanlar Kurulu Bildirisinde 'kıdem tazminatı' vurgusu
26 Haziran 2020 15:32		 '81 il temsilcimiz 1,5 milyona yakın el ilanını dağıtacak'
26 Haziran 2020 14:19
TESK, esnafın taleplerini Bakan Pekcan'a iletti
26 Haziran 2020 10:52		 1 Temmuz'dan sonra, borcu olanın elektrik ve doğalgazı kesilecek
25 Haziran 2020 13:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:53 - Belediyenin yardım kolilerini çalarak kayıplara karıştı19:51 - Kapadokya'da sıcak hava balonu turları, 1 Ekim'e ertelendi19:49 - '5 kuruşluk altın' dolandırıcılığı! Tutuklandılar19:47 - 'Hobi bahçeleri adı altında tarım arazileri yok ediliyor'19:42 - Karabük'te 4 akademisyen FETÖ'den gözaltına alındı19:40 - Hatay'da Grekçe yazılı kitap ve heykeller ele geçirildi
19:36 - Meteorolojiden 'sağanak' uyarısı19:34 - Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğine dava açıldı19:33 - Bakan Albayrak hakkında ahlaksız paylaşım yapan kişi gözaltında19:14 - YKS adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme sistemi erişime açıldı19:11 - Veriler açıklandı... Yeni vaka sayısı bin 300'ün altına indi19:09 - Milli Piyango'da Sisal Şans dönemi 1 Ağustos'ta başlıyor
19:06 - Vali Kaldırım, imama küsen mahalleliyle buluştu19:03 - Samsun Baro Başkanı istifa etti18:59 - 'Bataklık' operasyonu kapsamında 281 taşınmaza el konuldu18:49 - Bilim Kurulu Üyesi'nden, Mehmet Öz'ün 'ilaç bulundu' açıklamasına tepki18:45 - İki kızını öldüren, eşini de yaralayan kişi intihar etti
18:35 - Van Gölü'nde 5 kişinin cesedine ulaşıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi: Vakalar böyle giderse, okulların açılması zor
2020 KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı
Küçük İkra Nur öldürülerek dere yatağına atılmış
İkinci el araçta fiyat oyunu deşifre oldu!
Güvenlik soruşturması teklifinden 'kayın' çıkarılıyor
Nikahta polisi arayıp kurtulan genç kız evlendirilmeyecek
Cumhurbaşkanlığı sehven üniversite kurdu
3 yeni tıp fakültesi kurulacak
Ak Parti Grup Başkanvekili virüse yakalandı
Yargıtay'dan mal sahibi/kiracıları ilgilendiren 3 karar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
04.07.2020 fenerbahçe vs göztepe maçı 1
kelepire almak 1
kramp 1
dudağın kenarında çıkan sivilce 1
çin'de yeni grip virüsü ortaya çıkması 2
Netkent 1
maske takma zorunluluğunun getirilmesi 2
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 1
mert hakan yandaş 1
minimum 7.3 lük deprem geliyor,şakası yok 2
SON İLANLAR
Harran Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Programı ilanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Programı ilanı
Kütahya Yenikent Belediyesi Muhasebeci Alacak
Karatay Belediyesi 15 Zabıta Memuru alacak
Kocaeli Üniversitesi Yüksek Lisans Programı ilanı
Kırklareli Üniversitesi Yüksek Lisans Programı ilanı
Şeker Fabrikaları 306 işçi alacak
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam