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YKS adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme sistemi erişime açıldı

2020-YKS: Adayların Eğitim Bilgilerinin Kontrol / Güncelleme / Teyit İşlemleri için Okul Müdürlüklerine Kamu Kurumları İşlemleri Sisteminin Açıldı.
 30 Haziran 2020 19:14
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YKS adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme sistemi erişime açıldı

2020-YKS: Adayların Eğitim Bilgilerinin Kontrol / Güncelleme / Teyit İşlemleri için Okul Müdürlüklerine Kamu Kurumları İşlemleri Sisteminin Açılması

2020-YKS başvurularında, e-okul'dan eğitim bilgisi gelmeyen adayların bilgilerinin kontrol, güncelleme, teyit ve okul birinciliği giriş işlemlerinin yapılabilmesi için Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi 30 Haziran - 7 Temmuz 2020 tarihleri arasında (7 Temmuz 16.00'a kadar) Okul Müdürlüklerine açılacaktır.

Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan Merkezimize yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri kabul edilmeyecektir.

https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgileri https://bmis.osym.gov.tr kullanıcı bilgileri ile aynıdır. https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgilerini hatırlamayan Okul Müdürlükleri bu bilgilerini, 444 6796 (ÖSYM) numaralı Çağrı Merkezinden öğrenebileceklerdir.

İlgili Okul Müdürlüklerine önemle duyurulur.
Memurlar.Net
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