1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karabük'te 4 akademisyen FETÖ'den gözaltına alındı

Karabük'te,Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "akademisyen yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.
 30 Haziran 2020 19:42
Yazdır
Karabük'te 4 akademisyen FETÖ'den gözaltına alındı

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "akademisyen yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ'nün "akademisyen yapılanması" içerisinde yer aldıkları, örgütün üst düzey kademelerinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten "mahrem" kişilerle irtibatlı oldukları iddia edilen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Karabük Üniversitesinde görev yapan bir daire başkanı, iki öğretim üyesi ve bir öğretim görevlisi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'den yargılanan Zenginer kardeşlere 15 yıl hapis istemi
30 Haziran 2020 15:40		 FETÖ sanığı eski avukatın cezasına etkin pişmanlık indirimi
30 Haziran 2020 14:21
FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis
30 Haziran 2020 12:47		 Adil Öksüz'ün kayınvalidesinin yargılanmasına devam edildi
30 Haziran 2020 11:29
FETÖ itirafçıları örgütün 'renklendirme' yöntemini anlattı
30 Haziran 2020 11:05		 Bedirhan bebek ve annesinin kanı yerde kalmadı
30 Haziran 2020 10:26
Kandil Avrupa'ya taşındı: Biz vuruyoruz, Avrupa destekliyor
30 Haziran 2020 07:06		 Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 23 kişi tutuklandı
29 Haziran 2020 22:23
Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi
29 Haziran 2020 19:27		 Denizli'de FETÖ'den gözaltına alınan 13 kişiden biri tutuklandı
29 Haziran 2020 17:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:53 - Belediyenin yardım kolilerini çalarak kayıplara karıştı19:51 - Kapadokya'da sıcak hava balonu turları, 1 Ekim'e ertelendi19:49 - '5 kuruşluk altın' dolandırıcılığı! Tutuklandılar19:47 - 'Hobi bahçeleri adı altında tarım arazileri yok ediliyor'19:42 - Karabük'te 4 akademisyen FETÖ'den gözaltına alındı19:40 - Hatay'da Grekçe yazılı kitap ve heykeller ele geçirildi
19:36 - Meteorolojiden 'sağanak' uyarısı19:34 - Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğine dava açıldı19:33 - Bakan Albayrak hakkında ahlaksız paylaşım yapan kişi gözaltında19:14 - YKS adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme sistemi erişime açıldı19:11 - Veriler açıklandı... Yeni vaka sayısı bin 300'ün altına indi19:09 - Milli Piyango'da Sisal Şans dönemi 1 Ağustos'ta başlıyor
19:06 - Vali Kaldırım, imama küsen mahalleliyle buluştu19:03 - Samsun Baro Başkanı istifa etti18:59 - 'Bataklık' operasyonu kapsamında 281 taşınmaza el konuldu18:49 - Bilim Kurulu Üyesi'nden, Mehmet Öz'ün 'ilaç bulundu' açıklamasına tepki18:45 - İki kızını öldüren, eşini de yaralayan kişi intihar etti
18:35 - Van Gölü'nde 5 kişinin cesedine ulaşıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi: Vakalar böyle giderse, okulların açılması zor
2020 KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı
Küçük İkra Nur öldürülerek dere yatağına atılmış
İkinci el araçta fiyat oyunu deşifre oldu!
Güvenlik soruşturması teklifinden 'kayın' çıkarılıyor
Nikahta polisi arayıp kurtulan genç kız evlendirilmeyecek
Cumhurbaşkanlığı sehven üniversite kurdu
3 yeni tıp fakültesi kurulacak
Ak Parti Grup Başkanvekili virüse yakalandı
Yargıtay'dan mal sahibi/kiracıları ilgilendiren 3 karar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kaçak düğünler 4
kıdem tazminatı caiz değildir 2
b12 vitamini eksikliği 1
05.07.2020 galatasaray vs trabzonspor maçı 1
idam cezası kalkmasaydı bugün hayatta olmayabilirdim 1
kısa çalışma ödeneği 2
mücevher 1
corona virüs vaka sayısı 2
30.06.2020 çoklu baro teklifinin tbmm'ye sunulması 2
tavır almaya davet ediyorum 1
SON İLANLAR
Harran Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Programı ilanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Programı ilanı
Kütahya Yenikent Belediyesi Muhasebeci Alacak
Karatay Belediyesi 15 Zabıta Memuru alacak
Kocaeli Üniversitesi Yüksek Lisans Programı ilanı
Kırklareli Üniversitesi Yüksek Lisans Programı ilanı
Şeker Fabrikaları 306 işçi alacak
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam