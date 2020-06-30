YÖK açıkladı... Şehir Üniversitesi öğrencileri ne olacak?
YÖK, faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesindeki öğrencilerin, garantör üniversite Marmara Üniversitesine aktarılmasına karar verdi.
|30 Haziran 2020 20:29
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Cumhurbaşkanlığının bugünkü 2708 sayılı kararıyla İstanbul Şehir Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırıldı.
Yükseköğretim (YÖK) Genel Kurulunun, faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesindeki öğrencilerin garantör üniversite Marmara Üniversitesine aktarılmasına karar verdiği bildirildi.
YÖK'ten yapılan bilgilendirmede, izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesinde kayıtlı öğrencilerin, garantör üniversite olan Marmara Üniversitesine aktarılmasına YÖK Genel Kurulunun bugünkü toplantısında karar verildiği belirtildi.
Marmara Üniversitesi, 'Öğrencilerimizin mağdur olmaması için garantör üniversite olarak gerekli çalışmalarımız devam etmektedir.' açıklamasında bulunmuştu.
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