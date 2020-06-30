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Üniversite öğrencisini öldüren sanığa müebbet hapis cezası

İzmir'in Bornova ilçesinde üniversite öğrencisi Zülal Tütüncü'yü kılıçla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
 30 Haziran 2020 21:19
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Üniversite öğrencisini öldüren sanığa müebbet hapis cezası

İzmir'in Bornova ilçesinde üniversite öğrencisi Zülal Tütüncü'yü kılıçla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Günhan Öztürk, taraf avukatları, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ve İzmir Barosu Başkanlığını temsilen avukat katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bulunduğu cezaevinden duruşmaya katılan Öztürk, "Hastalığımdan dolayı olayın nasıl gerçekleştiğini hatırlamıyorum. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Takdir mahkemenindir." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

İndirim uygulanmasına yer olmadığına karar veren heyet, ayrıca sanığın 6136 sayılı yasaya muhalefetten 6 ay hapis cezası ve 25 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Zülal Tütüncü'nün annesi Bedriye Tütüncü, karardan hiç memnun olmadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Ağırlaştırılmış müebbet cezası bekliyorduk. Aldığı cezanın 3'te 2'sini yatıp çıkacak. Karara itiraz edeceğiz ve ağırlaştırılmış müebbet cezası alana kadar mücadele vereceğiz. Allah, o caniye oradan çıkmayı nasip etmesin. Benim kızım uyurken kılıçla öldürüldü. Zülal'in elleri kesik içindeydi. O çocuğa sahip olabilmek için senelerce tedavi gördük. Birçok kez ameliyat masasına yattım. Bir çocuk kolay mı büyütülüyor? Bu caninin dışarı çıktıktan sonra başkasının canını yakmayacağının da garantisi var mı? Ortada hiçbir neden yokken Zülal'i öldürdü."

- Olay

İzmir'de, 18 Aralık 2017'de üniversite öğrencisi Zülal Tütüncü, Günhan Öztürk tarafından "aile yadigarı kılıç" ile boğazı kesilerek öldürülmüştü. Tutuklanan Öztürk hakkında "kasten öldürme" ve "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından dava açılmıştı.
Anadolu Ajansı
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