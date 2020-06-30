Fatih Terim'den sosyal medya hesabından imalı paylaşım
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
|30 Haziran 2020 21:52
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından imalı bir paylaşım yaptı.
Tecrübeli teknik direktör, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Organize ve profesyonelce başlayıp, ZORLU geçen bir sezonu, ADALET arayarak bitiriyoruz. Hakkımızda hayırlısı..." ifadelerini kullandı.
Terim'in paylaşımında "zorlu" ve "adalet" kelimelerini büyük harfle yazması dikkati çekti.
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