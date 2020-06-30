Sınav için kırsal mahalleden gelen öğrencisine kucak açtı
|30 Haziran 2020 22:40
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Samsun'da bir öğretmen, kırsal mahallede yaşayan ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için 2 günlüğüne kalacak yere ihtiyacı olan okul birincisi öğrencisini evinde ağırladı, özel aracıyla sınavlara götürüp getirdi.
Alaçam ilçesi Yukarı Koçlu Mahallesi'nde ikamet eden Atakum ilçesi Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Sevilay Şahin, babası vefat ettiğinden ötürü mahallenin dolmuşu ile yalnız bir şekilde Samsun'a geldi. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı okul birincisi olan Şahin'i, öğretmenlerinden Semra Tuğrul Temel, YKS Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavları için evinde misafir etti. Uzaktan eğitim sürecinde öğrencisine birebir ders çalıştıran Semra Öğretmen, Şahin'i cumartesi ve pazar günü özel aracı ile Çarşamba Kız İmam Hatip Lisesine sınava götürdü. Sınav süresince okul dışında onu bekledi. Sınav bitiminde de Yukarı Koçlu Mahallesi'ne ailesinin yanına bıraktı.
Öğretmenin yaptığı davranış büyük takdir kazandı.
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