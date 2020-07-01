1 Temmuz 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
|01 Temmuz 2020 03:34
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ATAMA KARARLARI
Katar Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet Mustafa GÖKSU atanmıştır.
Dışişleri Bakanlığı
Açık bulunan Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Yasin Ekrem SERİM atanmıştır.
Protokol Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ahmet Başar ŞEN atanmıştır.
İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Selçuk ÜNAL atanmıştır.
Avrupa Birliği Başkanlığı
Açık bulunan Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 BAŞAK TÜRKOĞLU atanmıştır.
Avrupa Birliği Başkanlığında açık bulunan Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Bülent ÖZCAN atanmıştır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Açık bulunan Başmüfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettiş Kutluhan İÇÖZ atanmıştır.
Koruma ve Milli Parklar Genel
Tarım ve Orman Bakanlığı
Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İsmail ÜZMEZ atanmıştır.
Tarım ve Orman Bakanlığı Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürü Kerim METE, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Orhan ÖZÇALIK atanmıştır.
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü
Açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Cemal ÇALIK atanmıştır.
30 Haziran 2020
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
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