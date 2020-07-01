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1 Temmuz 2020 tarihli atama kararı yayımlandı

 01 Temmuz 2020 03:34
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1 Temmuz 2020 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Katar Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet Mustafa GÖKSU atanmıştır.

Dışişleri Bakanlığı

Açık bulunan Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Yasin Ekrem SERİM atanmıştır.

Protokol Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ahmet Başar ŞEN atanmıştır.

İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Selçuk ÜNAL atanmıştır.

Avrupa Birliği Başkanlığı

Açık bulunan Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 BAŞAK TÜRKOĞLU atanmıştır.

Avrupa Birliği Başkanlığında açık bulunan Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Bülent ÖZCAN atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Açık bulunan Başmüfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettiş Kutluhan İÇÖZ atanmıştır.

Koruma ve Milli Parklar Genel

Tarım ve Orman Bakanlığı

Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İsmail ÜZMEZ atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürü Kerim METE, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Orhan ÖZÇALIK atanmıştır.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

Açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Cemal ÇALIK atanmıştır.

30 Haziran 2020

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN
Memurlar.Net
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