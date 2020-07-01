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İki bin avukatla baro kurulabilecek

Beş binden fazla avukat bulunan illerde asgari iki bin avukatla baro kurulabilecek. Her baro en az dört delegeyle TBB'de temsil edilecek.
 01 Temmuz 2020 07:30
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İki bin avukatla baro kurulabilecek

AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Aynı ilde birden fazla baro kurulabilmesine imkan tanıyan teklifte öne çıkan maddeler şunlar:

Aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde aynı büroda birlikte çalışma ve avukatlık ortaklığı kurma için aynı baroya kayıtlı olma şartı aranmayacak.

Avukatlar, Türkiye Barolar Birliği tarafından şekli belirlenen cübbeyle mahkemelere çıkacak. Avukatlara kılık ve kıyafetle ilgili başkaca bir zorunluluk getirilemeyecek.

Aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde adalet dairelerinde barolara ayrılacak yer, Türkiye Barolar Birliğine tahsis edilecek.

Yazılı zorunluluğa uymayan avukat hakkında, kayıtlı olduğu baro yönetim kurulu, on bin liradan yüz bin liraya kadar para cezası verebilecek.

Mesleğe yeni başlayan avukatların baro keseneği, beş yıl süreyle yarı oranında alınacak.

Bir ilde birden fazla baronun bulunması halinde avukat o ilde bulunan herhangi bir baronun levhasına kayıt olacak.

Beş binden fazla avukat bulunan illerde asgari iki bin avukatla baro kurulabilecek.

Kuruluş müracaatında, kuruluş talebini içeren dilekçe ile iki bin avukatın imzasının ve bu avukatların belirlediği dört kişilik kurucular kurulunun isimlerinin yer aldığı liste TBB'ye verilecek.

Tüm baro genel kurulları son rakamı çift olan yıllarda olmak şartıyla iki yılda bir ekim ayının ilk haftası içinde yapılacak.

Her baro, baro başkanı dahil en az dört delegeyle ve beş bin üyesi olan barolar bakımından ayrıca her beş bin üye için ilave bir delegeyle TBB Genel Kurulunda temsil edilecek.

TBB Yönetim Kurulu doğrudan veya en az 25 baronun yönetim kurullarının yazılı istemi üzerine, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağıracak ancak olağanüstü toplantıda seçim yapılamayacak.

Birden fazla baronun bulunduğu illerde adli yardım bürosu, baroların eşit olarak temsili esas alınarak oluşturulacak.

Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde TBB, tüzel kişilik kazanma tarihini esas almak ve birden başlamak suretiyle baroları o ilin adıyla numaralandıracak

Tüm barolarda baro başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri ile TBB delege seçimleri 2020 yılı ekim ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek

TBB Başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri seçimleri ise 2020 yılı aralık ayı içinde yapılacak.

BU EYLEMLERE ALIŞTIK TEKLİFİMİZ DEMOKRATİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin MYK toplantısında, çoklu baro tekliflerine yönelik tepkilere değinirken şu ifadeleri kullandı: Bu eylemler önemli değil, alıştık. Demokratik bir düzenleme oldu. Uzun ve başarılı bir çalışma sonucunda teklif oluşturuldu. Ebru Karatosun

HAYAT TARZINA BASKI BİTECEK

Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin bilgi veren AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan "Üye sayısı beş binden fazla olan barolarda, iki bin avukat bir araya gelmek suretiyle ikinci, üçüncü veya dördüncü bir baro kurabilir. Şu an itibarıyla iki bin avukatın bir araya gelerek kurabileceği baro Türkiye'de 72 ilde var olan barodan daha büyük bir baro anlamına geliyor" dedi. Özkan "Cübbe giyme zorunluluğu baki kalmak üzere, avukatların kılık kıyafetleriyle ekstra farklı, yaşam tarzını, düşüncesini, inancını tehdit eder tarzda tehditler, baskılar artık olmasın anlayışıyla düzenleme yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
Türkiye
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