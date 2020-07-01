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Bellini'nin eseri değil 'potpuri bir kopya'

Fatih Sultan Mehmed'in İBB tarafından satın alınan tablosunun kesinlikle Bellini'ye ait olmadığını söyleyen uzmanlar, tanınmış öğrencileri tarafından yapılma ihtimalini de zayıf buluyor. Prof. Dr. Rifat Şahiner "Bu resim birkaç eskize bakılarak yapılmış potpuri (harmanlama) bir kopyadır" diyor.
 01 Temmuz 2020 07:55
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Bellini'nin eseri değil 'potpuri bir kopya'

Fatih Sultan Mehmed'in Gentile Bellini tarafından yapıldığı iddia edilen özel koleksiyondaki portresi geçtiğimiz hafta Türkiye'ye kazandırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 935 bin sterlin (yaklaşık 8 milyon lira) ödenerek satın alınan eser, Türkiye'ye getirildikten sonra açılacak bir müzede sergilenecek. Ancak portre hakkında tartışmalar devam ediyor. Bellini ve talebeleri tarafından yapılmayıp "kopya" olduğu iddia edilen eserin, kim tarafından yapıldığı ve resimdeki ikinci figürün kimi tasvir ettiği esrarengizliğini koruyor. Ama sanat tarihçileri ve akademisyenlerin yol gösterici izahları var. Biz de mevzuu uzmanlarına sorduk...

"USTACA GÖRÜNMÜYOR"

15. asırda İstanbul'a gelen Gentile Belli'nin 16 ay kaldığı Topkapı Sarayında meşhur Fatih portresinin yanında başka çizimler de yaptığını söyleyen ressam Prof. Dr. Rifat Şahiner, ressamın yaptığı eskizleri beraberinde Venedik'e geri götürdüğünü ifade ediyor.

İBB tarafından satın alınan resmin Bellini veya öğrencileri tarafından yapılmış olma ihtimalinin düşüklüğüne vurgu yapan Prof. Dr. Şahiner "Yeni satın alınan resimdeki Fatih'in yüzü ve kavuğun ele alınış şekli de bana ustaca gelmedi. Özellikle Fatih'in yüzüne baktığımızda figürün Bellini'nin elinden çıkmadığını kesin olarak söyleyebiliriz. Çünkü İtalyan ressamın tarzına ve fırçasına hiç uymuyor. Beni birinci derece şüpheye sevk eden şey ise kavukların ele alınış biçimi oldu. Sanatçının hiçbir resminde de bu şekilde üç boyutlu algılanan bir kavuk yok. O atölyeden çıkan diğer ressamların eserlerinde de böyle bir üslup göremiyoruz" ifadelerini kullanıyor.

"ESKİZE BAKILARAK YAPILMIŞ"

"Kesin bir şey söylemek zor ama ben bu resmin Bellini ve öğrenciler tarafından değil de sanatçının resimlerinden etkilenenler tarafından sonradan yapıldığını düşünüyorum" diyen Prof. Dr. Şahiner şöyle konuşuyor: Bellini'nin yetiştirdiği Giorgione, Tiziano ve Carpaccio gibi büyük sanatçıların bu şekilde bir eser üreteceğini düşünmüyorum. Bu resim birkaç eskize bakılarak yapılmış potpuri (harmanlama) bir kopyadır. Tablo, usta işi değil.

"COŞKU ESERİ"

Tabloyu yapan kişinin meşhur ressam Bellini olmadığını söyleyen sanat tarihçisi Dr. Sedat Bornovalı ise "Eserin doğrudan Bellini'ye atfedilmesi çok zor görünüyor. Ancak kesinlikle Bellini'nin İstanbul'a gelmesi ve Fatih için eserler üretmesinin oluşturduğu bir tür coşku atmosferinden kaynaklanan bir sanat eseri olduğu yolunda kesin bir hükme varabiliriz" diyor. Buna rağmen Gentile Bellini'nin Londra'daki National Gallery'de bulunan en meşhur Fatih Sultan Mehmed tablosu ile İBB tarafından satın alınan eserin kıyas edilemeyeceğini kaydeden Dr. Bornovalı "Şu anda Londra'da bulunan tablonun 19. yüzyılda farklı bir el tarafından neredeyse tümüyle yeniden yapıldığı biliniyor. O sebeple ünlü tablo ile yeni satın alınan tablo arasında kıyaslar yaparak Bellini'ye ait izlenimlere ulaşmaya çalışmak beyhude olacaktır" ifadelerini kullanıyor.

O ŞAHIS CEM SULTAN OLAMAZ

İBB'nin satın aldığı tabloda Fatih'in karşısında tasvir edilen ikinci figürün Cem Sultan olamayacağını savunan Prof. Dr. Rifat Şahiner "Bu figür, Cem Sultan olamaz çünkü onun daha önce çizilmiş resimleri var ve onlara uymuyor. Vatikan'daki bir kompozisyonda yer verildiği üzere Cem Sultan'ın burnu babası gibi kıvrımlı ve kendisi bıyıklı. Cem Sultan 1459 doğumlu ve Bellini, Topkapı'ya geldiği dönemde Konya Sancak Beyi. Halbuki resimdeki çocuk, onun gibi 21 yaşlarında değil. Ben resimde Fatih'in karşısında yer alan çocuğu, Bellini'nin Topkapı Sarayında çizdiği bir katip tasvirine çok benzetiyorum" diyor. Dr. Sedat Bornovalı ise ikinci figürün Batılı kıyafetlerine vurgu yaparak "Buradaki ikinci kişinin tarihi kimliğini bilmeyi kim istemez ki? Fatih'ten çok farklı ve çok daha İtalyan görünen kıyafetiyle büyük ihtimalle tablonun parasını veren bir Batılıdır diye aklımızdan geçirmek mantıklı görünüyor" yorumunu yapıyor.

MURAT ÖZTEKİN
Türkiye
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