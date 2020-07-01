'Ahlaksız paylaşımları yapanların FETÖ'cü olduğu tespit edildi'
Bakan Soylu: Sosyal medya hesaplarının bir bölümünün yurt dışından ve FETÖ'cü olması yine tespitimiz
|01 Temmuz 2020 07:55
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşım yapanların gözaltına alındığını bildirdi.
Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Aile, anne, eş, çocuk duygusundan yoksun şeytanlaşmışlar, sabaha kadar savcı ve polisler marifetiyle gözaltına alındı. Sosyal medya hesaplarının bir bölümünün yurt dışından ve FETÖ'cü olması yine tespitimiz. Söz, çocuklara böyle kirli bir dünya bırakmayacağız."
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