Bakanlık vekile, cevap yerine tıkla öğren diye link gönderdi
TBMM'ye soru önergesi veren CHP Kütahya Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Ali Fazıl Kasap'a Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi verildi.
|01 Temmuz 2020 09:37
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TBMM'ye soru önergesi veren CHP Kütahya Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Ali Fazıl Kasap'a Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi verildi.
Kasap, 18 Şubat 2019 tarihinde Kütahya'da özelleştirilen KİT'lerdeki istihdam verileri ve faaliyetlerine son veren işletmeler konusunda soru önergesi verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı bu önergeyi 16 ay sonra, 17 Haziran 2020'de bir link göndererek cevapladı. Milletvekiline gönderilen yazılı cevapta, "Soru önergesine ilişkin bilgilere, oib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz'' denildi.
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