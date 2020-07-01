Ameliyat paraları FETÖ'ye gitmiş
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından FETÖ'nün akademisyen yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen iki kadın mahrem imam gözaltına alınarak tutuklandı
|01 Temmuz 2020 09:43
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Deşifre edilen ByLock yazışmalarından örgüt doktorlarının bazı ameliyatlar karşılığında örgüte himmet aktardığı iddia edildi. Doktorlar ve örgüt mahrem imamlarının irtibatları ByLock yazışmalarında ortaya çıktı. Yapılan operasyon sonrası gözaltına alınan 21 kişiden çoğunun itirafçı oldukları kaydedildi. Sorgusu tamamlanan 21 kişi adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
HİLAL YILDIRIM
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