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Akar'dan Bakan Albayrak'a yönelik hakaret içerikli yorumlara tepki

"Masumiyet abidesi bir çocuğun doğumuna bile ahlaksızca yorum yapanları, bir anne babanın en mutlu günlerini katledenleri şiddetle kınıyor, asil milletimizin vicdanına ve adalete havale ediyoruz"
 01 Temmuz 2020 10:25
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Akar'dan Bakan Albayrak'a yönelik hakaret içerikli yorumlara tepki

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Masumiyet abidesi bir çocuğun doğumuna bile ahlaksızca yorum yapanları, bir anne babanın en mutlu günlerini katledenleri şiddetle kınıyor, asil milletimizin vicdanına ve adalete havale ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Akar, yaptığı açıklamayla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşımlara tepki gösterdi. Bakan Akar, mesajında şunları kaydetti:

"Değerli Bakanımız Sayın Berat Albayrak ve kıymetli eşleri Esra Albayrak hanımefendiyi tebrik eder, dünyaya gözlerini açan Hamza Salih yavrumuza sağlıklı, mutlu ömürler dileriz. Masumiyet abidesi bir çocuğun doğumuna bile ahlaksızca yorum yapanları, bir anne babanın en mutlu günlerini katledenleri şiddetle kınıyor, asil milletimizin vicdanına ve adalete havale ediyoruz."
Anadolu Ajansı
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