İçişleri: 9 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı: Belçika vatandaşı 9 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi. Türkiye'den gönderilen yabancı terörist savaşçı sayısı 338 oldu
|01 Temmuz 2020 10:38
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İçişleri Bakanlığı, Belçika uyruklu 9 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadeleri sürüyor.
Belçika vatandaşı 9 yabancı terörist savaşçı, ülkesine sınır dışı edildi. Böylelikle 11 Kasım 2019'dan bu yana 113'ü AB, ABD ve Avustralya uyruklu olmak üzere toplam 338 yabancı terörist savaşçı, Türkiye'den gönderildi.
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