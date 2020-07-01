Kendisini dolandıran satıcıya kızıp tespih satmaya başladı

- Muş'tan çocuklarının yanına taşındığı Esenyurt'ta, kehribar diye satın aldığı tespihin değersiz boncuklardan oluştuğunu öğrendikten sonra tespih satmaya karar veren 72 yaşındaki Nurettin Taşkın, 7 yıldır geçimini bu yolla sağlıyor.

Esenyurt'ta yaşayan Taşkın, ilçe meydanında çoğunlukla camiden çıkan cemaate tespih satıyor. 7 yıldır yaptığı işten günlük ihtiyaçlarını karşılayacak kadar para kazanan Taşkın, AA muhabirine bu işe başlama hikayesini anlattı.

Çocuklarının yanına taşındığı ilk günlerde Esenyurt Meydanı'nda dolaşırken bir satıcıdan kehribar diye 100 liraya bir tespih satın aldığını belirten Taşkın, daha sonra çevresindekilerin uyarmasıyla aslında aldığı tespihin 25 liraya satılan sıradan boncuklardan yapıldığını öğrendiğini söyledi.

Yaşanan duruma çok sinirlendiğini dile getiren Nurettin Taşkın, "O anda bir karar verdim. 'Artık bundan sonra ben de bu işi yapacağım.' dedim. Hemen o dükkanda toptan tespih aldım. Şimdi 250 liraya sattığım tespihler de var, 30 liraya sattığım tespihler de var, Oltu taşı ve kehribar türünde." dedi.

- "Kar peşinde değilim"

Nurettin Taşkın, kar peşinde olmadığını, sattığı ürünlere kendisine yetecek kadar kar payı koyduğunu anlattı.

"Hani derler ya 'Kötü komşu adamı ev sahibi yapar.' ben de kötü satıcının sayesinde şimdi kimseye muhtaç olmadan kendi ihtiyaçlarımı karşılayacak kadar para kazanıyorum." diyen Taşkın, bu işi yaptığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Satış yaptığı sırada zabıta ekipleriyle zaman zaman sıkıntı yaşadığını aktaran Taşkın, "Esenyurt Belediyesinden bize küçük de olsa birer dükkan tahsis etmesini ve satışlarımızı orada yapmamızı istiyorum. Bu sayede zabıtalarla da karşı karşıya gelmeyiz." dedi.